DANKO:REKREAČNÉ POUKAZY BUDÚ POVINNÉ PRE FIRMY S 50 A VIAC PRACOVNÍKMI

Bratislava 27. augusta - Rekreačné poukazy budú povinné v prvej etape pre firmy s 50 a viac zamestnancami. Informoval o tom na brífingu po rokovaní s Klubom 500 a ďalšími zamestnávateľmi Andrej Danko, predseda Národnej rady (NR) SR a SNS, ktorá príslušnú legislatívu ohľadom poukazov predkladá na rokovanie parlamentu. Rekreačné poukazy, ktoré majú podporiť cestovný ruch na Slovensku, by mali začať fungovať od januára 2019.





"Do počtu zamestnancov 49 táto povinnosť v prvej etape nebude povinná, to znamená povinnosť zamestnávateľa prispieť zamestnancovi. Samozrejme, chcem, aby aj 300.000 živnostníkov malo možnosť tento inštitút použiť a aby to neobišlo ani zamestnancov štátnej správy, armády a polície," povedal predseda NR SR. Rekreačné poukazy podľa jeho odhadu využije asi 60 % z celkového počtu 2,5 milióna zamestnancov.Predseda parlamentu zároveň zdôraznil, že téma rekreačných poukazov je podmienkou fungovania SNS vo vládnej koalícii. "Je to výsledok koaličnej dohody, koaličným partnerom za to ďakujem," poznamenal.Danko pripomenul, že rekreačné šeky by mali podľa neho fungovať na podobnom princípe, ako už dlhoročne fungujú stravné poukážky. Rekreačné šeky by mali byť v sume 500 eur, na ktorej by sa zamestnávateľ podieľal sumou 275 eur. Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca by boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia.Myšlienkou rekreačných poukazov je podľa Danka, aby sa na Slovensku vytvorilo v cestovnom ruchu to, čo dokázali v Rakúsku. "Rekreačné poukazy by boli využiteľné len v rámci Slovenska," vysvetlil predseda SNS. Rekreačné poukazy by podľa jeho slov mali pomôcť zvýšiť podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska.Predseda Klubu 500 Vladimír Soták je podľa svojich slov s výsledkom rokovania spokojný. Slovensko podľa neho "na to má", aby sa v SR rozvinul cestovný ruch, ale je potrebná komunikácia. "Za Klub 500 môžem povedať, že sme pripravení na potrebnú komunikáciu," podčiarkol Soták.Podľa slov generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka sú cestovné poukazy, prípadne aj znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) v cestovnom ruchu systémovými nástrojmi, ktoré sú bežné aj v iných európskych štátoch. "Efekt z rozvoja cestovného ruchu majú všetci, či zákazníci, podnikatelia v cestovnom ruchu, štát, mestá, či obce," dodal Harbuľák.