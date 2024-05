Danko sa cíti osobne dotknutý vyjadreniami Matoviča, za okrúhly stôl si s ním nechce sadnúť

Niektorí to môžu eskalovať

19.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) nepodporuje zasadnutie za okrúhly stôl s lídrom hnutia Slovensko Uviedol to v relácii V politike na TA3 predseda SNS Andrej Danko s tým, že je osobne dotknutý vyjadreniami Igora Matoviča.„S ostatnými opozičnými stranami prebieha normálna diskusia, aj keď je tvrdá. Ale takto to má byť. Potrebujeme si navzájom prejavovať úctu,“ dodal Danko a doplnil, že národniari ešte počkajú na vyjadrenie strany Smeru-SD k účasti na stretnutí v prezidentskom paláci.Líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský v relácii uviedol, že politika sa má robiť slušne.„My máme výhrady k zákonom o výrube drevín, sieťových reguláciách, RTVS, mimovládkam. Ale robíme to slušne a váhu si musí pripustiť aj koalícia. Ja sa obávam, kedy vyletí ďalší výstrel. Bojím sa, že niektorí politici to budú eskalovať. Môžeme mať rôzne názory, ale krajinu máme len jednu,“ dodal Majerský s tým, že po eurovoľbách musí byť zvolený predseda parlamentu.Danko sa vyjadril aj k téme médií a ako zásadný problém označil rozdeľovanie ľudí médiami na „my a oni“.Podľa neho aj teraz niektoré médiá prekrúcajú a zľahčujú situáciu. „Médiá si musia uvedomiť, že sú zodpovední aj za obsah diskusií. Ja som zažil útok aj na moju osobu,“ povedal Danko.Zároveň sa vyjadril aj za reguláciu sociálnych sietí, kde dochádza k množstvu nenávisti pod falošnými profilmi užívateľov.Podľa Danka médiá nemajú byť prepojené na politické strany. Šéf národniarov by si želal, aby financovanie médií a mimovládok bolo verejné.„Aby sme videli, či sú niektoré zložky, alebo ktokoľvek financovaní z Ruska alebo USA,“ uviedol Danko a dodal, že zákon by zabezpečil transparentné definovanie financovania.Majerský dodal, že čo sa týka falošných profilov na sociálnych sieťach, tak s tým súhlasí.„Čo sa týka mimovládok, tak tam nesúhlasíme. Sú tam aj inštitúcie, ktoré majú charitatívny rozmer, alebo zväzy. Napríklad futbalový zväz. Ale ak neustojíme naše nižšie city, ako je hnev a vášne, tak nemôžeme urobiť v spoločnosti zmier. Po informáciach, že zasadnutie v prezidentskom paláci asi nebude, zatiaľ neviem, aké budú kroky. Avšak sme pripravení sa stretnúť s každým, aby sme našli cestu zmierenia. Aby nastala dobrá komunikácia. Nemôžeme byť predsa príčinou rozvratu. Chceme, aby politici komunikovali kultivovaným spôsobom,“ uzavrel predseda KDH.