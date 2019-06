Danko:To,že sa dajú na Slovensku znižovať dane,je už dohodnutá realita

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – To, že sa dajú na Slovensku aj znižovať dane, je v súčasnosti dohodnutou realitou. Koaliční partneri prerokovali zníženie dane z príjmov právnických osôb či zavedenie nižšej dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín. V pondelok po skončení sa Koaličnej rady to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.Koaličná rada podľa neho potvrdila, že všetci, ktorí majú obrat do 100.000 eur, právnické osoby aj živnostníci, budú platiť od budúceho roka 15-percentnú daň z príjmov právnických osôb. Predmetom rokovaní bola aj DPH, ktorá by mala klesnúť na 10 % pri určitých druhoch potravín. "" priblížil s tým, že pri stanovení nižšej DPH na potraviny je limitom colný sadzobník. "," podotkol Danko. V tomto smere má aj ďalšie ambície. Slovensko by podľa neho malo mať aj zníženú DPH v reštauračných zariadeniach alebo rozdelenú DPH na nápoje a jedlo ako v Rakúsku.Z Koaličnej rady tiež podľa neho vyplynulo, že dôchodcovia by už nemali platiť koncesionárske poplatky. "," skonštatoval s tým, že sa to bude aj naďalej snažiť presadzovať.K návrhom ďalších koaličných partnerov dodal, že nemá žiadny problém podporiť príspevok pre prvákov. "," uviedol Danko.V súvislosti s vyčíslením celkových výdavkov na sociálne opatrenia, ktoré dohodli predstavitelia vládnej koalície, na 500 – 550 miliónov eur poznamenal, že je to "" dosah na rozpočet a neráta ešte s výnosmi. "" zdôraznil.Súčasne dodal, že SNS sa podarilo presadiť príspevok na šport. "," opísal.