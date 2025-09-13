Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

13. septembra 2025

Danko tvrdí, že Radačovský so stranou už nekomunikuje, klub udržali len vďaka poslancovi zo Smeru


Informáciu, že by sa tak mohlo stať, priniesol začiatkom septembra Denník N. Médium uviedlo, že túto informáciu mu potvrdili ...



Informáciu, že by sa tak mohlo stať, priniesol začiatkom septembra Denník N. Médium uviedlo, že túto informáciu mu potvrdili viaceré zdroje. Ak by sa Radačovský stal veľvyslancom, znamenalo by to, že do parlamentu by namiesto neho nastúpil náhradník. Radačovský vedie stranu Slovenský patriot, do parlamentu bol ale zvolený na kandidátke SNS.

Možný nástupca Radačovského


Nie je však členom poslaneckého klubu národniarov, funguje ako nezaradený poslanec. Jeho odchod by teda pre stranu mohol znamenať, že získa poslanca, ktorý do jej klubu vstúpi. SNS temer prišla o klub po rozkole s Rudolfom Huliakom a jeho poslancami, avšak Smer-SD jej „zapožičal" poslanca Dušana Muňka.

Radačovského prípadným nástupcom by mohol byť Zdenko Čambal, podpredseda SNS a primátor mesta Holíč. „Keď pán Radačovský pôjde za veľvyslanca, vôbec to nie je myslené v tej rovine, či sa klub posilní, neposilní," vravel Danko ďalej v Sobotných dialógoch. „Pán Radačovský dnes s nami nekomunikuje a koalícia potrebuje tri poslanecké kluby k procedúre v parlamente," dodal v kontexte toho, že Smer im poskytol Muňka. Podľa Danka to nebolo nezištné, ale z toho dôvodu, že sú potrebné tri kluby.

Otázka o podpore Pellegriniho


Následne dostal otázku o prípadnej podpore prezidenta Petra Pellegriniho, ak by sa rozhodol obhajovať mandát aj v ďalších prezidentských voľbách. „Ja si neviem predstaviť, keď sa pán prezident správa ako prezident Korčok, že by mal našu dôveru," vyjadril sa. Hlave štátu vytkol alibizmus aj „odťahovanie sa od koalície", a tiež hádzanie problémov na koalíciu.

Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska, ktoré je v súčasnosti najsilnejším opozičným subjektom, otázka o prípadnej podpore Pellegriniho od progresívcov prekvapila. „Celý týždeň som rozmýšľal nad konsolidáciou. Možno aj z úcty k ľuďom, ktorých sa dotkne zdražovanie a ekonomická mizéria a stagnácia, by som sa úplne netrápil tým, či pán prezident v roku 2029 bude schopný obhájiť svoj mandát, alebo nie," poznamenal.







Zdroj: SITA.sk - Danko tvrdí, že Radačovský so stranou už nekomunikuje, klub udržali len vďaka poslancovi zo Smeru © SITA Všetky práva vyhradené.

