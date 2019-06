Danko v Bielorusku: Je chybou predávať strategické podniky

Na snímke vľavo predseda NR SR Andrej Danko a vpravo predseda Rady republiky Národného zhromaždenia Bieloruska Michail Miasinkovič počas uvítania pred rokovaním v Minsku 3. júna 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 3. júna (TASR) – Je chybou predávať strategické podniky a prenášať kompetencie v oblasti systému vzdelávania zo štátu na samosprávne orgány. Uviedol to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v rámci pondelkového rokovania s predsedom hornej komory bieloruského parlamentu Michailom Miasnikovičom v Minsku.zdôraznil Danko na spoločnej tlačovej konferencii s Miasnikovičom.Šéf Rady republiky bieloruského Národného zhromaždenia súhlasil, že je dôležité, aby strategické podniky kontroloval štát.vyhlásil a dodal, že takisto je dôležité primerané rozdelenie kompetencií medzi štátom a súkromným sektorom.Na tlačovej konferencii, na ktorej boli prítomné aj bieloruské médiá, Danko odkázal Bielorusom, že ak majú záujem o prácu v Európskej únii, Slovensko je pre nich tým správnym miestom. Potrebuje zdravotnícky personál, učiteľov i umelcov, vymenoval Danko. Pripustil, že miera nezamestnanosti na Slovensku patrí k najnižším v EÚ, avšak v krajine chýbajú na niektorých pozíciách odborníci, ktorí by zároveňZároveň si podľa vlastných slov želá, aby Slováci viac spoznávali Bielorusko.povedal v tejto súvislosti a dodal, že Slováci by sa mali Bielorusmi inšpirovať napríklad v pestovaní úcty voči vlastnej histórii.Danko v Minsku hovoril aj o možnostiach ekonomickej spolupráce a napojení Bieloruska na ázijské trhy, pričom z komodít, ktoré Bielorusi vyvážajú, spomenul potraviny, predovšetkým mliečne výrobky. Bielorusko patrí medzi najväčších producentov mlieka a mliečnych výrobkov na svete.Predseda slovenského parlamentu bude v Bielorusku aj v utorok, keď sa stretne s prezidentom krajiny Alexandrom Lukašenkom.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)