Danko v Izraeli: Na Slovensku bezpochyby máme problém s antisemitizmom

Na snímke zľava predseda českého senátu Milan Štech, predseda Knesetu štátu Izrael Juli-Joel Edelstein a predseda Národnej rady SR Andrej Danko počas slávnostného prijatia predsedom Knesetu 3. júla 2018 v Jeruzaleme. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa dotýka Múru nárekov počas návštevy v Starom meste Jeruzalema 2. júla 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 3. júla (TASR) – Na Slovensku máme bezpochyby problém s antisemitizmom, povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko na stretnutí s predsedom izraelského parlamentu (Knesetu) Julim-Joelom Edelsteinom a predsedom českého Senátu Milanom Štěchom. Danko uviedol, že problém by chcel riešiť novou legislatívou, ktorá proti takýmto prejavom rázne zakročí. Presadiť sa ju na pôde slovenského parlamentu pokúsi už na jeseň.povedal Danko na spoločnej tlačovej konferencii trojice zmienených politikov v Jeruzaleme.dodal s tým, že o tejto téme sa bude snažiť hovoriť aj na svojom septembrovom stretnutí s predsedom európskeho parlamentu Antoniom Tajanim.rozvinul Danko v neskoršom rozhovore so slovenskými novinármi.dodal.Predseda českého Senátu Štěch na pôde Knesetu poďakoval židovskej komunite za podporu pri zakladaní prvej česko-slovenskej republiky v roku 1918. Dodal, že vzťahy medzi Českom a Slovenskom i medzi Českom a Izraelom sú na medzinárodnej úrovni chápané ako "veľmi priateľské a nadštandardné".Štěch ďalej uviedol, že Česko je často opisované ako "proizraelská krajina", pričom sú Česi za takýto prívlastok radi. Dodal, že negatívne javy spojené s antisemitizmom sú v Česku v súčasnosti "na minimálnej úrovni". To podľa neho okrem iného súvisí aj s rastúcim počtom turistov z Izraela, pretože keď sa ľudia poznajú na dennej báze, je podľa neho predpoklad, že takéto prejavy vymiznú.Predseda Knesetu Edelstein poďakoval obom lídrom za pohostinnosť, ktorej sa mu dostalo ako na pôde Slovenskej, tak i Českej republiky pri jeho skorších návštevách. Súčasné stretnutie trojice politikov označil za "veľmi produktívne". Dokázalo podľa neho, že už teraz vynikajúce vzťahy Izraela, Česka a Slovenska majú potenciál i do budúcna a momentálne sú silnejšie než kedykoľvek predtým.Predseda Knesetu vyslovil radosť nad tým, že český prezident Miloš Zeman oznámil, že otvorí honorárny konzulát v Jeruzaleme.povedal a zároveň zaželal úspech novej českej vláde.Dankovi zase Edelstein poďakoval za zorganizovanie júnovej medzinárodnej konferencie o boji proti nenávistným prejavom na internete.