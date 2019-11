Danko: Vďaka novele zákona vznikne niekoľko tisíc bytových jednotiek

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. novembra (TASR) – Na Slovensku v krátkom období dvoch – troch rokov vznikne na Slovensku niekoľko tisíc bytových jednotiek vďaka schválenej novele zákona z dielne SNS. Presvedčený je o tom predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Uviedol to v súvislosti so schválením návrhu zákona o dani z príjmov.poznamenal Danko v piatok na tlačovej konferencii. Veľké podniky, napriek tomu, že niekedy disponujú zdrojmi, nedokážu podľa neho stavať takéto byty práve preto, lebo majú veľa "daňovo-účtovných nástrah".Tento návrh by mal teda motivovať najmä veľkých zamestnávateľov, aby stavali podnikové byty. "skonštatoval Danko.Plénum vo štvrtok (28. 11.) schválilo novelu zákona o dani z príjmov z dielne koaličnej SNS, ktorou sa má zaviesť inštitút podnikových bytov. Poslanci ním chcú podporiť mobilitu pracovnej sily. Zavádza sa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov za presne vymedzených podmienok.Podnikové byty by podľa návrhu nemali mať viac ako 100 štvorcových metrov (m2) a po desiatich rokoch ich bude možné predávať. Dohodou medzi zamestnávateľom a odborovými zväzmi by malo byť možné dohodnúť pásmo výšky nájomného. Zľava z výšky nájomného by sa nemala považovať za príjem a nemala by sa teda zdaňovať. Danko priblížil, že okruh sa podarilo rozšíriť aj na niektoré existujúce bytové jednotky vo vzťahu najmä k policajtom a hasičom.