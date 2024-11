Danko vylúčil predčasné voľby, 76 poslancov podľa neho dokáže zabezpečiť fungovanie vlády

Danko vylúčil predčasné voľby

Politická kríza

Súčasná vláda sa nerodila ľahko

Truban je proti nezmyselným daniam

23.11.2024 (SITA.sk) - Ľudí na Slovensku chcem upokojiť a otázka toho, či táto vláda dovládne, nie je na adekvátna. Povedal v relácii STVR Sobotné dialógy predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že hlasy 76 poslancov dokážu zabezpečiť fungovanie parlamentu a vlády."Hlasovanie nebude problém, bude to rozdelené na hodiny a zabezpečí sa tak chod vlády. Aj premiér Robert Fico pochopil, že s poslancom Huliakom sa nedá rokovať. Viete, ako keby si pýtali odplatu za hlasovanie, ale to už tu bolo s kupovaním poslancov," povedal Danko.Predseda SNS vylúčil aj predčasné voľby , nakoľko na ich vyhlásenie je nutných 90 hlasov poslancov. "A poslanci okolo poslanca Huliaka, dúfam, že dostanú rozum. Deklarovali, že sa nebudú spájať so slniečkarmi," povedal Danko.Podľa neho za správaním poslancov okolo Huliaka stojí prezident SR Peter Pellegrini . "Ja som presvedčený, že konajú v prospech Hlasu . Keď sa pozriete čo robia, tak to vidíte. Záhadné vyjadrenia sa u nich dejú," povedal Danko.Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Truban dodal, že politická kríza sa tu zo strany koalície deje. "Oni robia ešte väčší chaos ako predchádzajúca vláda, ktorú za to kritizovali. Nás čaká najvyššia inflácia a zdražovanie potravín už budúci rok. Predseda Danko to tu pekne ukázal, ako sa v koalícii nerozprávajú o témach, ale naopak, či tu bude predseda parlamentu," povedal Truban a dodal, že Huliak je Dankova zodpovednosť.O chystanom schválení rozpočtu dodal, že budú hlasovať proti jeho prijatiu, "My by sme šetrili na sebe, nie na občanovi," uviedol Truban.Predseda SNS zároveň pripomenul, že súčasná vláda sa nerodila ľahko, nakoľko bolo potrebné sanovať štátny dlh. "Dlh Slovenska presahuje 60 percent HDP. A v tejto situácii málokto pochopil, že Robert Fico musí z tohto dôvodu požiadať o dôveru. Média si preto, zle vysvetlili premiérove vyhlásenie," vysvetlil Danko."My sme zdedili rozkradnuté a zadlžené Slovensko. Som proti zdaňovaniu obchodných reťazcov, ale pokiaľ ide o ceny potravín, treba za tým hľadať ceny energií. To je podstata problému. Pokiaľ sa EÚ v tomto nespamätá, nebudeme konkurencieschopný," povedal Danko.Truban vyčítal, že schválená zvýšená daň z pridanej (DPH) sa rozleje do celého sektoru a nová transakčná daň zvýši infláciu. "Som proti nezmyselným daniam, jednou rukou mu dáte peniaze a druhou mu ju zoberiete," povedal Truban.Predseda Danko reagoval, že SNS nevládne sama. Ich návrhy sú na prospech malých firiem a živnostníkov. Zavádzajú zrýchlené odpisovanie do oblasti športu. Na ubytovanie bude platiť znížená DPH, ako aj ďalšie zákony.