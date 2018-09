Danko vyzval opozíciu na ospravedlnenie za obvinenia o čítaní listov

Na snímke predseda parlamentu SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Opoziční poslanci, ktorí obviňovali vedenie parlamentu z porušovania listového tajomstva poslancov, by sa mali ospravedlniť. A to najmä zamestnancom parlamentu. Vyzval ich k tomu predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko po tom, ako kancelária NRSR zachytila viac ako 70 kontaminovaných listov, ktoré prišli na adresu poslancov. Táto situácia podľa neho ukázala dôležitosť opatrení, ktoré vedenie parlamentu zaviedlo v súvislosti so zásielkami.uviedol Danko.Poslanci, ktorí vedenie parlamentu obviňovali z čítania listov poslancov, by sa mali podľa Danka ospravedlniť najmä zamestnancom parlamentu.doplnil Danko.Poslancom Národnej rady SR prišli na ich adresy kontaminované zásielky. Išlo o viac ako 70 listov s podozrivou látkou, ktorá vykazovala mierne dráždivé účinky. Zásielky zachytila Kancelária NR SR, postúpila ich policajným a záchranným zložkám. Priestory parlamentu dekontaminovali. Chemický rozbor látky zatiaľ nie je známy. Listy prišli poslancom z celého politického spektra.Téma kontroly listov poslancov a ich otvárania rezonovala vlani. Opozícia obviňovala vedenie parlamentu z porušovania listového tajomstva. To obvinenia odmietlo, poukazovalo na bezpečnostné opatrenia a odporúčania ministerstva vnútra. Potom sa poslanecké grémium dohodlo na nových pravidlách kontroly listových zásielok, podozrivých na prítomnosť chemických, rádioaktívnych a biologických látok.