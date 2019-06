Danko: Zákon o politických stranách nie je proti niekomu, je za niečo

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. júna (TASR) - Nikto nechce, aby Slovensko riadili tak, ako súkromné firmy riadia niektorí ľudia. Povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v reakcii na parlamentom schválenú novelu zákona o volebnej kampani, ktorý limituje financovanie politických strán a volebnej kampane.skonštatoval Danko s tým, že je za slobodnú súťaž politických strán. Tá by však podľa jeho slov nemala byť o financiách, ale najmä o programe.doplnilNa otázku, či bolo nutné prijímať aj pozmeňovací návrh poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina), aby sa do celkových príjmov strany za volebné obdobie vo výške 3,5 milióna zarátavalo aj členské, odpovedal tým, že aj opozícia má právo vládny zákon pripomienkovať. Danko je presvedčený, že aj niektorí opoziční poslanci chápu, čo chceli zákonom dosiahnuť.Predseda parlamentu hovoril o politike milionárov, pričom opäť zdôraznil, že politika by nemala byť o tom, že niekto do strany zainvestuje financie a vrátia sa mu protihodnotou,. Verí, že takto to budú vnímať aj iné strany.Skonštatoval, že volebná súťaž sa v súčasnosti uskutočňuje inak, aj v online priestore, kde sa ťažko kontrolujú financie volebnej reklamy.doplnil Danko.Novela zákona o volebnej kampani z dielne koalície upravuje finančné limity pre politické strany, financovanie volebnej kampane a pokuty, rušia sa ňou tretie strany v kampani. Poslanci ju vo štvrtok schválili, prerokovali ju v zrýchlenom režime, schválili ju za menej ako 24 hodín od jej predloženia do parlamentu.Novela stanovuje, že politické strany budú môcť počas jedného volebného obdobia do NR SR prijať v súhrne najviac 3.500.000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov, pričom sa do sumy zarátavajú aj členské príspevky. Dopĺňa aj sankcia pre právnické osoby za porušenie volebného moratória. Novela ďalej určuje maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena, a to na 10.000 eur.