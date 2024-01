Dankov papalášizmus pozýva ľudí na námestia, protesty podľa opozície neustávajú a naberajú stále na sile

Zvláštna komunikácia polície

Protesty naberajú na sile

16.1.2024 (SITA.sk) - Papalášizmus podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) po nehode, ktorú spôsobil, je tou najlepšou pozvánkou pre ľudí na námestia. Tvrdia to opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH ) a Sloboda a Solidarita (SaS ), ktoré zvolávajú ďalšie protesty na štvrtok večer.a pridať sa plánuje aj„To, že Andrejovi Dankovi dali policajti fúkať až po 15 hodinách, keď je to už prakticky irelevantné, je niečo, čo by sa bežnému smrteľníkovi nikdy nemohlo stať. Andrej Danko odmietol sám vyvodiť zodpovednosť, takže príde návrh na mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie,“ povedal Šimečka. Vôľu odvolať Danka už vyjadrili všetky opozičné strany, teda PS, KDH, SaS aj hnutie Slovensko.Podľa Šimečku sa teraz uvidí, či predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD ) dodrží svoje slová o novej politickej kultúre, alebo radšej zobchoduje „amnestiu“ pre Andreja Danka za svoju podporu v prezidentských voľbách.Na parlamentnom brannobezpečnostnom výbore, ktorý zvolal poslanec SaS Juraj Krúpa, sa v utorok budú poslanci pýtať ministra vnútra aj policajného prezidenta, prečo nedala hliadka fúkať Dankovi hneď po nehode.Šéf progresívcov poukázal tiež na zvláštnu komunikáciu polície, keď v prípade bežných ľudí ihneď informuje, čo sa stalo a koľko vodič nafúkal a „teraz to treba z polície ťahať ako z chlpatej deky“. Vidí za tým snahu kryť Danka. Predseda KDH Milan Majerský sa obáva, že ľudia si budú teraz brať z kauzy príklad a budú policajným hliadkam hovoriť, že fúkať budú až o 15 hodín ako Danko.Šimečka pripomína, že podľa pôvodného plánu premiéra Roberta Fica mala byť už od pondelka zrušená špeciálna prokuratúra, platiť mali znížené tresty aj skrátené premlčacie lehoty a ľudia spojení s vládami Roberta Fica sa už mali tešiť zo slobody, respektíve vyviaznuť s nízkymi trestami alebo podmienkami. Nestalo sa tak aj vďaka verejnému tlaku.„Protesty neustávajú a naberajú stále na sile. Pellegrini sa bojí, že nebude prezidentom, a preto začal avizovať, že pri novele Trestného zákona dôjdu k určitým zmenám. Toto je jasný dôkaz, že protesty na celom Slovensku majú zmysel,“ doplnil Branislav Gröhling (SaS) V parlamente sa bude čoskoro hlasovať o kompetenčnom zákone a je pravdepodobné, že koalícia prelomí veto prezidentky. Opozícia v takom prípade podá podnet na Ústavný súd SR Napadnúť plánuje obsah zákona, ale aj proces jeho prijímania. „Progresívne Slovensko má 30 podpisov, takže vieme podať tento návrh aj samostatne, ale budeme radi, ak sa k nám pridajú aj opoziční partneri zo SaS a KDH,“ povedal Šimečka.Predstavitelia SaS a KDH potvrdili záujem pridať sa k tejto iniciatíve. Poukazujú na hrozbu koncentrácie moci a obmedzenie nezávislosti inštitúcií, ktoré majú byť nezávislé.