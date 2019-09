Dankovu SNS pobúril prezident Macron, jeho vyhlásenie o rozdeľovaní migrantov označila za vyhrážku

Očakávajú okamžitú reakciu

Automatický mechanizmus prerozdeľovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská národná strana je pobúrená tónom vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona voči suverénnym štátom EÚ odmietajúcim promigračné iniciatívy a politiky Bruselu, ktoré predniesol 18. septembra 2019 na stretnutí s talianskym predsedom vlády Giuseppem Contem v Ríme.Agentúru SITA o tom tlačovou správou informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.„Slovenská republika je slobodný, suverénny, medzinárodne rešpektovaný, demokratický štát, ktorý má právo sám a slobodne si rozhodovať o tom, komu v rámci medzinárodne prijatých konvencií a pravidiel a za akých podmienok umožní vstúpiť a pobývať na svojom území. Rovnako má Slovensko právo nesúhlasiť s návrhmi Európskej komisie, Európskeho parlamentu, či iných štátov a inštitúcií EÚ, ktoré vstupujú do jeho suverénnych rozhodovacích práv a smerujú k poškodzovaniu záujmov a potrieb jeho občanov, či k ohrozeniu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu," uvádza sa v tlačovej správe.„Verejnému prehláseniu prezidenta Macrona, že všetky členské štáty EÚ budú musieť akceptovať dohodu na automatickom mechanizme prerozdeľovania migrantov, inak budú ‚finančne potrestané', sa preto nedá rozumieť inak, ako nemiestnej vyhrážke, či neprijateľnému nátlaku voči slobode rozhodovania suverénnych štátov a ich vlád o svojej vnútornej politike. Ak možno pani prezidentka Čaputová pri svojej návšteve Paríža či Berlína, alebo niektorí predstavitelia opozičných strán niekedy naznačili, že oni sú pripravení na Slovensku privítať Úniou prerozdeľovaných migrantov, potom tiež treba pripomenúť, že vyjadrovali len svoje individuálne, osobné postoje, zásadne odlišné od názorov prevažnej väčšiny občanov, aj oficiálnej pozície Slovenskej republiky. Preto by ich v Paríži, Bruseli ani Berlíne v žiadnom prípade nemali považovať za dostatočne reprezentatívne,“ povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.„Predstavitelia Slovenskej republiky nikdy nevstupovali do vnútroštátneho rozhodovania pána Macrona, ako má riešiť katastrofálne zadlžovanie Francúzka ohrozujúce našu spoločnú menu euro, ako aj hospodárenie eurozóny, ani sa mu nevyhrážajú oprávnenými finančnými trestami za jeho permanentné porušovanie Paktu stability, či za neplnenie povinnosti ochrany schengenského priestoru, hoci na to majú podľa legislatívy EÚ plné právo," konštatuje správa.„Slovenská národná strana preto očakáva od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR okamžitú a dôraznú reakciu na nemiestne, nepriateľské a absolútne neprijateľné vyhlásenie francúzskeho prezidenta,“ dodal Paška.V tlačovej správe sa ďalej uvádza, že SNS očakáva od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „reakciu, ktorá dá v zmysle platného programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky pánovi prezidentovi Macronovi zrozumiteľne na vedomie, že Slovenská republika na svojom území Bruselom zavedený ‚automatický mechanizmus prerozdeľovania migrantov' nemá prečo strpieť, ani nestrpí a nebude od Bruselu tolerovať ani žiadne pokusy o ‚finančné tresty' za oprávnené, slobodné a suverénne rozhodovanie svojich občanov a ich vlády".SNS reaguje na nedávne vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. „Som presvedčený, že sa môžeme dohodnúť na automatickom mechanizme prerozdeľovania, ktorý bude koordinovať Európska komisia," povedal Macron pred dvoma dňami v Ríme, kde sa stretol s talianskym premiérom Giuseppem Contem.Podľa agentúry AFP francúzsky prezident vyzval na dohodu, na ktorej sa budú podieľať všetky krajiny EÚ, inak budú ‚potrestané finančne'. "Politika EÚ musí v tejto otázke kombinovať humanitu, solidaritu a efektívnosť, vyhlásil Macron a vyzval na väčšie úsilie pri repatriovaní neúspešných uchádzačov o azyl.