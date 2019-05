Daňo pred Veľkou Britániou: Čaká nás húževnatý súper

Na archívnej snímke Marko Daňo.

Slováci proti Britom opäť len na šesť obrancov, Hudáček je otázny

Košice 18. mája (TASR) - Piatkové víťazstvo na MS nad Francúzskom (6:3) vlialo do tímu slovenských hokejistov pozitívnu energiu a dobrú náladu. Po dvoch prehrách v záverečných minútach si tentokrát náskok ustrážili a zaznamenali plný bodový zisk. Zverenci trénera Craiga Ramsayho veria, že rovnako to bude aj v zostávajúcich dvoch dueloch základnej A-skupiny v Košiciach.Slováci vstupovali do duelu s vedomím, že už nemôžu pripustiť záverečné zlyhania ako v stretnutiach s Kanadou a Nemeckom. Aj keď mali menší výpadok, nedovolili Francúzom, aby ich pripravili o ďalšie body.povedal útočník Marko Daňo. Vo vypredanej Steel Aréne bola opäť výborná atmosféra a domáci priaznivci celý zápas nadšene povzbudzovali svojich miláčikov.Pre slovenských reprezentantov to bolo iba druhé víťazstvo na turnaji. Na konte majú šesť bodov a na postup do štvrťfinále potrebujú pomoc od svojich súperov. V prvom rade však musia vyhrať oba svoje zostávajúce zápasy. Na oddych nebolo veľa času, 24 hodín po Francúzoch ich čakala Veľká Británia. Outsider košickej skupiny zatiaľ nezískal ani bod a Slováci veria, že to tak zostane aj po sobotňajšom stretnutí.pokračoval Daňo.Dvadsaťštyriročného útočníka prišiel do Košíc pozrieť aj jeho otec, bývalý slovenský reprezentant Jozef Daňo.dodal Daňo.Slovenskí hokejisti nastúpia na sobotňajší večerný zápas na MS v Košiciach proti Veľkej Británii (20.15 h) bez obrancov Christiána Jaroša a Mareka Ďalogu. Štart Libora Hudáčka je otázny a o jeho nasadení do hry sa rozhodne tesne pred stretnutím.Hudáček nedohral piatkový duel proti Francúzsku, z hry odstúpil v tretej tretine. Jaroš v piatok do hry nezasiahol vôbec a chýbal aj na štvrtkovom tréningu. Ďaloga sa lieči po zranení, ktoré utrpel v zápase s Fínskom, keď ho do tváre zasiahol puk.povedal lekár slovenského tímu Ján Grauzel.