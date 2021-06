Danone uvádza na trh novinku v recyklovateľnom obale

Obľúbené príchute, čistá receptúra a recyklovateľný obal

Máme len jednu planétu, ktorú musíme chrániť, a preto výrobca zvolil obal z potlačeného polypropylénu (PP), ktorý je 100 % recyklovateľný. Téglik neobsahuje plastovú ani papierovú vonkajšiu vrstvu, ktorá by síce bola vizuálne atraktívnejšia, ale sťažila by následnú recykláciu.

Je potrebné chrániť zdravie človeka a zdravie planéty

Spotrebitelia očakávajú od potravín viac než len nasýtenie

9.6.2021 (Webnoviny.sk) -Nový Danone jogurt má jedinečnú lahodnú chuť a je vyrobený podľa štandardov kategórie v prvotriednej kvalite bez pridaných umelých ingredencií. Spoločnosť Danone zvolila obľúbené príchute ako jahoda, marhuľa, čokoláda a dostupný je aj biely neochutený variant. Spotrebitelia sa tak môžu tešiť na jogurt s veľkými kúskami ovocia, vyrobený v českom závode v Benešove, ku ktorému sa budú neustále vracať. Výrobok sa bude vyvážať aj do Maďarska.Súčasťou uvádzania nového jogurtu Danone na trh je aj edukácia spotrebiteľov o cirkulárnej ekonomike. "V rámci komunikácie tejto novinky nabádame spotrebiteľa vychutnať si jogurt a následne obal správne separovať, aby dostal šancu na recykláciu. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za obaly, ktoré prinášame na trh, a chceme podporiť obehovú ekonomiku," uviedol Jakub Špiller, Commercial Development Manager CZ&SK v Danone. Na obale samotného jogurtu je uvedený QR kód, ktorý vyzýva všetkých o zapojenie sa do stratégie spoločnosti Danone "Jedna planéta. Jedno zdravie"."Udržateľnosť, či už v zmysle ochrany životného prostredia alebo podpory zdravia, je pre nás veľkou témou. Okrem použitia recyklovateľného obalu sme sa preto rozhodli na obal Danone jogurtu uviesť aj nutričné označovanie NutriScore, ktorým chceme spotrebiteľom zjednodušiť orientáciu v rámci správnej výživy," dodal J. Špiller.Trh s mliečnymi výrobkami sa neustále mení, pričom trh s jogurtmi tvorí viac ako 45% celkovej mliečnej kategórie a v porovnaní s minulým rokom zaznamenávame nárast okolo 1%. Z dlhodobého hľadiska je vidieť presun spotrebiteľov z klasických kategórii do novších a modernejších výrobkov s pridaným benefitom. Mnohí spotrebitelia sa zameriavajú na zdravší životný štýl, čo spôsobuje, že viac vyhľadávajú zdraviu prospešné potraviny. Očakávajú výbornú chuť, dostupnosť a zároveň sa snažia vyberať si potraviny, ktoré sú udržateľné a šetrné k životnému prostrediu. Novinka od Danone spĺňa všetky atribúty na to, aby bola obľúbenouU spotrebiteľov každej vekovej kategórie.Informačný servis