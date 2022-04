Daňová medzera je najužšia za posledných 17 rokov, finančná správa vedie úspešný zápas s únikmi, tvrdí Heger

Rozdiel bol v desiatkach percent

Na prvom mieste boli kšefty

10.4.2022 (Webnoviny.sk) - Finančná správa vedie úspešný a hlavne nekompromisný zápas s daňovými únikmi. Na sociálnej sieti to skonštatoval predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) s tým, že daňová medzera DPH dosiahla minulý rok 12,1 percenta a medziročne klesla o 4,7 percentuálneho bodu. To je podľa premiéra najlepší výsledok za posledných 17 rokov.„Oproti priemeru krajín Európskej únie z roku 2019 vo výške 10,3 percenta je daňová medzera za vlaňajšok vyššia už len o 1,8 percentuálneho bodu," uviedol Heger.V roku 2012 bol pritom podľa predsedu vlády rozdiel medzi tým, koľko štát mohol získať na DPH a koľko reálne získal alarmujúcich 41 percent. Pritom priemer v EÚ bol vtedy 15 percent.„Obrovské daňové úniky doslova drvili naše verejné financie. Zlodeji a podvodníci tu mali daňový raj," vyhlásil Heger.Doplnil, že v roku 2016 došlo k zlepšeniu, ale úniky na DPH boli stále obrovské. „Daňová medzera dosiahla 28,6 percenta," zdôraznil premiér.Spomenuté peniaze podľa premiéra v štátnom rozpočte chýbali, ale vo vláde Roberta Fica boli podľa neho na prvom mieste kšefty a to aj vo finančnej správe, ktorej bývalé vedenie „skončilo v putách".„Dnes je pri správe daní kľúčová poctivosť a férový prístup k daňovníkom. Žiadni „naši“ ľudia, žiadne naše depeháčkarské podvodnícke klany," dodal Heger.