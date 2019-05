Daňové kódy elektronických registračných pokladníc od 1. júla zrušia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radoslav Stoklasa Foto: TASR/Radoslav Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Daňové kódy elektronických registračných pokladníc, pridelené pred spustením systému eKasa, budú celoplošne zrušené k 1. júlu 2019, upozornila Finančná správa SR. Podnikateľom poslala softwarningové upozornenie, v ktorom ich vyzvala na čo najskoršie podanie žiadosti o pridelenie kódu k elektronickým registračným pokladniciam online napojeným na systém finančnej správy.uviedla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.V upozornení informuje, že podnikateľ je od 1. júla 2019 povinný používať na evidenciu prijatých tržieb pokladnicu eKasa klient, to znamená buď online pripojenú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.uviedla Skokanová.Finančná správa vyzvala podnikateľov, aby požiadali o pridelenie nového kódu elektronickej registračnej pokladnice pre systém eKasa čo najskôr, a to aj v prípade, ak si svoju pokladnicu chce podnikateľ zinicializovať až neskôr.dodala Skokanová.Povinnosť pripojiť svoje registračné pokladnice na systém finančnej správy sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Každá pokladnica musí mať svoj kód, o ktorý môžu podnikatelia elektronicky žiadať od polovice marca. Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržbu po prvý raz po 1. apríli, sa musia do systému eKasa pripojiť automaticky, ostatní podnikatelia musia svoje elektronické registračné pokladnice prispôsobiť do konca júna.