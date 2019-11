Daňové správy si vymenili informácie o asi 50 mil. účtov na svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Paríž 26. novembra (TASR) – Boj proti daňovým únikom a podvodom. To je hlavná téma stretnutia ministrov a zástupcov takmer 120 krajín sveta, ktorí sa zišli v sídle OECD v Paríži. Slovensko zastupoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Je to presne 10 rokov od založenia Globálneho fóra v oblasti transparentnosti a výmeny informácií na daňové účely. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.Ministri počas stretnutia v Paríži podľa MF SR hodnotili doterajší boj proti daňovým únikom a podvodom. Bankové tajomstvo, ktoré obmedzovalo transparentnosť a významne prispievalo k prelievaniu peňažných prostriedkov do daňových rajov, sa vďaka iniciatíve spred desiatich rokov prakticky stalo minulosťou. Aj vďaka tomu boli iba v minulom roku celosvetovo vymenené informácie o viac ako 47 miliónoch finančných účtoch s celkovou hodnotou okolo 4,9 bilióna eur, čo znamenalo viac ako 100 miliárd dodatočných daňových príjmov." dodal minister financií SR Ladislav Kamenický na záver zasadania.V roku 2009 krajiny G20 deklarovali potrebu odstrániť bankové tajomstvo, zvýšiť transparentnosť v oblasti bankových účtov a presúvania finančných prostriedkov do daňových rajov. Kľúčovú úlohu v celom procese zohráva Globálne fórum pre transparentnosť a výmenu informácií na daňové účely, ktoré v súčasnosti združuje 158 krajín a jurisdikcií.Za 10 rokov činnosti Globálneho fóra prakticky všetci jeho členovia podľa rezortu financií eliminovali bankové tajomstvo a iné bariéry narušujúce efektívnu výmenu daňových informácií. Takmer 100 jurisdikcií začalo automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch. Počas tohto obdobia prišlo aj k zmene správania sa a disciplíny daňovníkov, ktorí začali obmedzovať ukladanie finančných prostriedkov v offshorových finančných centrách.MF SR dodalo, že Globálne fórum zároveň vynakladá značné globálne úsilie, aby krajiny nepoľavovali v dodržiavaní dohodnutých štandardov transparentnosti prostredníctvom ich pravidelného monitoringu a hodnotenia. Aktuálne sa zameriava na skúmanie plnenia požiadaviek na skutočné vlastníctvo príjmov.