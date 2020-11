Daňové úľavy budú v Mexiku platiť aj pri južných hraniciach, informoval prezident Andrés Manuel López Obrador

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v piatok oznámil, že daňové úľavy pre komunity pri severných hraniciach krajiny platné do roku 2024 rozšíri aj pre južné oblasti.Pre mexické mestá pozdĺž hraníc s USA v súčasnosti platí maximálna daň z príjmov vo výške 20 %. Vo zvyšku krajiny však táto daň predstavuje až 30 %. V prihraničných oblastiach so Spojenými štátmi sú navyše lacnejšie pohonné hmoty a výška dane z pridanej hodnoty je 8 % oproti 16 % vo zvyšných častiach Mexika.Priaznivejšie daňové zaťaženie bude od 1. januára platiť aj v 22 obvodoch pozdĺž južnej hranice s Guatemalou. Mesto Chetumal neďaleko hraníc s Belize sa navyše stane bezcolnou zónou.Tieto a ďalšie opatrenia v severných pohraničných oblastiach, ako napríklad vyššia minimálna mzda, majú slúžiť ako kompenzácia vyšších životných nákladov. Opatrenia na južnej hranici by mali pomôcť stimulovať hospodársky rozvoj v najchudobnejších oblastiach Mexika.