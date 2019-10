Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Daňový bonus na dieťa sa nezdvojnásobí. Parlament odmietol novelu zákona o dani z príjmu, ktorú predložili poslanci hnutia Sme rodina. Plénum tiež odmietlo aj ich druhú novelu o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorou chceli znížiť sadzbu dane za poskytovanie jedál v ubytovacích zariadeniach.Poslanci navrhovali zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok, a to na sumu 44,34 eura, čím chceli podporiť rodiny pracujúcich rodičov. Chceli presadiť, aby si rodič na dvojitý daňový bonus mohol nárokovať aj pri dieťati nad 6 rokov a nie len s dieťaťom do 6 rokov, ako je tomu v súčasnosti.Cieľom novely zákona o DPH bolo zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % aj za poskytovanie jedál zákazníkom, ktorým sú zároveň poskytované ubytovacie služby. Znížením by sa podľa poslancov zvýšil dopyt po ubytovacích službách spojených so stravovaním na Slovensku, čím by sa pozitívne podporil rozvoj cestovného ruchu.