Daňový bonus na zaplatené úroky si uplatňuje čoraz viac daňovníkov s hypotékou

Treba predložiť potrebné dokumenty

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus?

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Čoraz viac daňovníkov s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani za zdaňovacie obdobie roku 2020 tak urobilo 23,6 tisíca daňových subjektov v celkovej výške 5,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,7 milióna eur.Využiť túto nepriamu formu podpory od štátu v oblasti bývania môžu daňovníci aj v tomto roku. Potrebné je však predložiť potrebné dokumenty k ročnému zúčtovaniu dane, prípadne k daňovému priznaniu. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje nepriamu formu podpory štátu do oblasti bývania a jej popularita rastie každým rokom. Ešte v roku 2018 si ho uplatnilo 7,1 tisíca daňových subjektov, vlani už spomínaných 23,6 tisíca. Rastie pritom aj suma uplatneného bonusu.Daňové subjekty si za obdobie rokov 2018 až 2020 uplatnili nárok na zníženie dane v celkovej výške 10,7 milióna eur . Priemerná výška uplatnenia nároku na zníženie dane bola v období rokov 2018 až 2020 vo výške 234,17 eura.Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si daňové subjekty môžu uplatniť opäť i v tomto roku, a to buď v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.V prípade ročného zúčtovania je potrebné k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť zamestnávateľovi aj potvrdenie o zaplatených úrokoch vystavené bankou, najneskôr do 15. februára tohto roka a v žiadosti vyplniť všetky predpísané náležitosti.Povinnosť predložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky platí aj v prípade podania daňového priznania v ustanovenej lehote, pričom toto potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania.