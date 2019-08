Dánska premiérka: Myšlienka predaja Grónska Američanom je absurdná

Mette Frederiksenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 19. augusta (TASR) - Grónsko nie je na predaj a myšlienka jeho predaja Spojeným štátom je absurdná, uviedla v nedeľu dánska premiérka Mette Frederiksenová po tom, ako ekonomický poradca prezidenta USA Donalda Trumpa Larry Kudlow potvrdil záujem USA o kúpu najväčšieho ostrova na svete, informovala agentúra Reuters.Frederiksenová uviedla pre noviny Sermitsiaq počas návštevy Grónska.Trump v nedeľu novinárom potvrdil, že nedávno diskutoval o tejto možnosti, ale zároveň uviedol, že takýto krok nie je pre USA prioritou číslo jedna.povedal Trump novinárom v meste Morristown v štáte New Jersey pred nástupom na prezidentské lietadlo Air Force One.Trump v septembri navštívi dánsku metropolu Kodaň a počas stretnutí s premiérmi Dánska a Grónska má podľa agentúry Reuters hovoriť aj o oblasti Arktídy.Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v nedeľu potvrdil medializované informácie, že Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke nákupu Grónska.povedal Kudlow v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.Spojené štáty majú v grónskom mestečku Thule svoje najsevernejšie situované vojenské zariadenie, ktorým je letecká základňa Thule Air Base. Grónsko, najväčší ostrov sveta, je autonómne dánske územie nachádzajúce sa medzi severnou časťou Atlantického oceánu a Arktickým oceánom. Bývalý americký prezident Harry Truman v roku 1946 chcel odkúpiť Grónsko za 100 miliónov dolárov, Kodaň to však odmietla.Grónsko má rozlohu dva milióny štvorcových kilometrov a žije tam približne 56.000 obyvateľov. Napriek tomu, že má ostrov takmer úplnú samosprávu, Dánsko sa stará o jeho diplomatické záležitosti, obranu a peňažnú politiku. Grónsko dostáva od Dánska ročnú dotáciu vo výške 560 miliónov dolárov, čo je viac než polovica jeho vlastných príjmov.