Dánska vláda odobrala občianstvo dvom bojovníkom Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 26. novembra (TASR) - Dánska vláda v utorok oznámila, že odobrala občianstvo dvom mužom, ktorí sa pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ide o prvý takýto prípad odvtedy, ako dánski poslanci schválili koncom októbra zákon umožňujúci vláde aj bez súhlasu súdov odobrať dánske občianstvo osobám bojujúcim za IS, ktoré majú dvojaké občianstvo, napísala agentúra AP.Dánsky minister pre imigráciu a integráciu Mattias Tesfaye v utorok uviedol, že jeho rezort sa aktuálne zaoberá až štyrmi takýmito prípadmi, pričom "dvom osobám už bolo odobraté občianstvo".Mette Grith Stageová, právna zástupkyňa jedného zo zmienenej dvojice, 25-ročného muža s doposiaľ dvojakým turecko-dánskym občianstvom, uviedla, že o rozhodnutí Kodane sa dozvedela v pondelok a upovedomila o ňom svojho klienta, ktorého miesto pobytu nie je známe. Právnička dodala, že s prípadom sa obráti na súd.Jej klient sa k IS údajne pridal v septembri 2013. Podrobnosti o druhom mužovi, ktorému bolo taktiež odobraté občianstvo, úrady nezverejnili.Zmienený zákon odsúhlasil dánsky parlament 24. októbra.