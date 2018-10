Dánski hráči boli v spore s federáciou pod tlakom, napísali v liste

Na snímke vľavo dánski futbalisti po prehre 0:3 so Slovenskom v prípravnom futbalovom zápase Slovensko - Dánsko v Trnave 5. septembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 8. októbra (TASR) - Dánski futbaloví reprezentanti napísali otvorený list, v ktorom uviedli, že v nedávnom spore s národnou federáciou (DBU) boli pod tlakom a stali sa terčom osobných útokov.Dáni sa minulý mesiac pred prípravným zápasom na Slovensku nedohodli s DBU na kolektívnej zmluve a do Trnavy pricestovali s amatérmi a futsalovými reprezentantmi. Zverenci Jána Kozáka zdolali oslabeného súpera 3:0. Obe strany potom dosiahli dočasnú dohodu a v stretnutí Ligy národov vo Walese sa už účastníci MS 2018 predstavili v plnej sile. Na konci septembra hráči s DBU podpísali zmluvu do roku 2024.V otvorenom liste, ktorý v mene dánskych reprezentantov podpísali Christian Eriksen, Kasper Schmeichel a Simon Kjaer sa podľa agentúry AP uvádza, že hráči sa snažili presadiť čo najlepšie podmienky, ale boli "pod tlakom veľkých klubov a súťaží, kde sú veľké peniaze."Reprezentanti v otvorenom liste ďalej pochválili "1000 hráčov", ktorí odmietli nastúpiť v drese národného tímu v dueli na Slovensku a podporili tak záujmy hráčskej únie. Šancu obliecť si reprezentačný dres nevyužili hráči z prvej, ani druhej profesionálnej dánskej ligy a do Trnavy pricestovali iba amatéri.Dáni sa v sobotu predstavia vo svojom druhom zápase Ligy národov na ihrisku Írska.