Dánsko má nového kráľa, Margaréta II. po piatich desaťročiach podpísala svoju abdikáciu

14.1.2024 (SITA.sk) - Dánska kráľovná Margaréta II. v nedeľu po piatich desaťročiach na tróne podpísala svoju abdikáciu. Urobila tak na zasadaní vlády v palácovom komplexe Christiansborg v Kodani. Dánska premiérka Mette Frederiksenová potom za nového panovníka vyhlásila 55-ročného syna Margaréty II. Frederika X.Osemdesiattriročná Margaréta II. je po takmer 900 rokoch prvým dánskym monarchom, ktorý dobrovoľne odstúpil po tom, ako sa v roku 1 146 trónu vzdal Erik III., aby mohol odísť do kláštora. Margaréta II. svoju abdikáciu ohlásila na Silvestra 2023. Vo februári minulého roka sa podrobila veľkej operácii chrbta a zotavovala sa do apríla.Nastúpením Frederika X. na trón sa jeho 18-ročný syn Christian stal dánskym korunným princom a Frederikova manželka Mária, ktorá pochádza z Austrálie, sa stala kráľovnou. Keďže Margaréta II. si titul ponechala, Dánsko má dve kráľovné.Podľa prieskumu, ktorý pre dánsku verejnoprávnu vysielaciu spoločnosť DR urobila sociologická spoločnosť Epinion a DR jeho výsledky zverejnila v piatok, si 79 percent Dánov myslelo, že Frederik je pripravený na to, aby sa ujal trónu. Zároveň si 83 percent oslovených myslelo, že jeho manželka Mária je pripravená na to, aby sa stala kráľovnou.