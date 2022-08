Dánsko pošle vojenských inštruktorov do Británie, aby cvičili ukrajinských vojakov

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Dánsko pošle vojenských inštruktorov do Veľkej Británie, aby sa tam zapojili do výcviku ukrajinských vojakov. Povedal to dánsky minister obrany Morten Bodskov a dodal, že jeho krajina má v úmysle cvičiť príslušníkov ukrajinskej armády aj na svojej domácej pôde. Informuje o tom portál news.sky.com.„V najbližšom období Dánsko vyšle 130 vojenských inštruktorov do britského výcvikového projektu,“ povedal Bodskov. Minister konštatoval, že ukrajinským vojakom s nijakými alebo len s obmedzenými vojenskými skúsenosťami budú dánski inštruktori poskytovať základný vojenský výcvik, vrátane výcviku pre boj v mestách a pre taktické operácie.