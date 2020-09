Dánsko víta pochybnosti Nemecka o ďalšej podpore plynovodu Nord Stream 2

Nemci nevylučujú koniec podpory

Senátori pohrozili sankciami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dánsko tešia nové pochybnosti Nemecka v súvislosti s takmer dokončeným plynovodom Nord Stream 2 po otrávení ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. V sobotu to povedala premiérka Mette Frederiksen "Myslím, že (nemecké pochybnosti) sú pozitívne, pretože som od začiatku bola proti Nord Stream 2," vyjadrila sa na adresu projektu, ktorého cieľom je prepraviť ruský plyn priamo do Nemecka."Nemyslím si, že by sme mali byť závislí od ruského plynu, takže je podľa mňa dobré, že sa o tom znovu diskutuje," povedala pre dánsku agentúru Ritzau.Nemecká kancelárka Angela Merkelová začiatkom týždňa prostredníctvom svojho hovorcu naznačila, že nevylučuje zastavenie podpory pre plynovod a podobne sa vyjadril aj minister zahraničných vecí Heiko Maas Spolupráca Nemecka pri výstavbe plynovodu Nord Stream 2 čelí dlhodobej kritike z USA.Začiatkom augusta traja republikánski senátori pohrozili uvalením sankcií na prevádzkovateľa prístavu v Baltskom mori, ktorý sa nachádza v Merkelovej volebnom obvode a slúži ako východiskový bod pre lode zapojené do prác na plynovode. Proti sú aj viaceré európske krajiny.Dánsko bolo vlani poslednou krajinou, ktorá odsúhlasila umiestnenie plynovodu vo svojich vodách, pričom tak spravili mesiace predtým, ako sa Frederiksen stala premiérkou.