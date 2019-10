Dánsko zavedie kontroly na hraniciach so Švédskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 10. októbra (TASR) - Dánsko zavedie od novembra dočasné kontroly na hranici so Švédskom, oznámil vo štvrtok minister spravodlivosti Nick Häkkerup. Informovala o tom agentúra Reuters.Toto opatrenie prichádza po vznesení obvinení voči dvom Švédom v spojitosti s augustovou explóziou, ku ktorej došlo pred budovou daňového úradu v Kodani.Premiérka Mette Frederiksenová v tom čase uviedla, že vláda zvažuje posilnenie kontrol na hraniciach so Švédskom.Dánsko spája so Švédskom cestný a železničný Öresundský most, ktorým denne prejdú tisícky občanov oboch krajín. Öresundský most je dlhý vyše 7800 metrov, a je tak najdlhším kombinovaným mostom v Európe. Obe krajiny sú členmi Európskej únie.