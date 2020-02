Dánsky cyklista Michael Morkov bol podozrivý na koronavírus, po testoch však prišla úľava

V karanténe na 34 hodín

Výsledky potvrdila aj UCI

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Dánsky cyklista Michael Morkov je síce zdravý, no cíti sa previnilo. Dôvodom je skutočnosť, že mohol preniesť koronavírus na svojich reprezentačných kolegov na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike v nemeckom Berlíne.Tridsaťštyriročný Dán totiž v úvode týždňa súťažil na pretekoch Okolo Spojených arabských emirátov, na ktorých zrušili posledné dve etapy pre výskyt koronavírusu u dvoch talianskych členov obslužného personálu v bližšie nešpecifikovanom tíme spomedzi účastníkov pretekov.Morkov však už pred týmto odhalením odcestoval do Nemecka na svetový šampionát v dráhovej cyklistike. Vo štvrtok večer bolo osobne na berlínskom velodróme, potom však putoval na 34 hodín do karantény.Až po výsledkoch vyšetrení, že nie je nakazený koronavírusom, dostal povolenie štartovať na MS."Je to veľká úľava," poznamenal Morkov po zistení laboratórnych výsledkov. "Počas čakania som nemal dobrý pocit, aj keď je to záležitosť, ktorú som nemal šancu ovplyvniť," pokračoval."Mal som pocit viny, že som mohol preniesť vírus na ďalšie osoby a kolegov z reprezentácie," dodal. O tom, že výsledky testov boli u Morkova negatívne, informovala aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI) "Keď som šiel na velodróm a videl chalanov prekonať svetový rekord v tímovej stíhačke, ešte o podozreniach v SAE neboli žiadne zvesti. Dohady som počul prvýkrát až po návrate do hotela. Uvedomil som si, že by som mohol byť potenciálny prenášač vírusu. Navyše, od príchodu zo SAE som rozdal stovky objatí," opísal situáciu skúsený dánsky cyklista.Michael Morkov sa na MS predstaví v nedeľu v madisone, v tejto disciplíne získal titul majstra sveta ešte v roku 2009.