Dánsky premiér navrhol spojenie s rivalmi, aby vytlačil extrémistov

Na archívnej snímke dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 16. mája (TASR) - Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen je po voľbách, ktoré sa uskutočnia 5. júna, ochotný vytvoriť vládnu koalíciu so sociálnymi demokratmi so zámerom znížiť vplyv menších, extrémnejších strán.Jeho stredopravicová liberálna strana Venstre však v predvolebných prieskumoch zaostáva, takže možno bude musieť odovzdať zodpovednosť za vytvorenie novej vlády líderke sociálnych demokratov Mette Frederiksenovej.Rasmussenova menšinová vláda sa pri schvaľovaní zákonov spolieha na podporu populistickej Dánskej ľudovej strany (DF), čo ju vedie k presadzovaniu prísnejších zákonov zameraných na zníženie imigrácie, píše tlačová agentúra Reuters.Prieskumy však ukazujú, že DF, ktorá vo voľbách v roku 2015 získala 21 percent hlasov, zrejme príde v júnových voľbách o takmer polovicu tohto elektorátu, zatiaľ čo centristické strany prijímajú prísnejší postoj k imigrácii.Sociálni demokrati spravili to isté, čím pomohli nastoliť základy pre koalíciu s liberálmi.povedal novinárom Rasmussen.Premiér tým narážal na všeobecné obavy, že by v júnových voľbách mohli podľa prieskumov získať parlamentné kreslá dve nové krajne pravicové strany, z ktorých jedna chce zákaz islamu a deportáciu státisícov moslimov.vyhlásil Rasmussenm, poukazujúc na sociálnych demokratov.Frederiksenová vyhlásila, že je Rasmussenovým návrhomuviedla politička, a to vzhľadom na rozdielne názory jej strany na zdravotnú starostlivosť či klimatické zmeny.Dánska politika je historicky rozdelená medzi stredopravicový blok pod vedením Venstre a strednú ľavicu, ktorú vedú sociálni demokrati. Posledná liberálno-sociálnodemokratická koalícia vládla v Dánsku v 70. rokoch a vydržala 14 mesiacov.