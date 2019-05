Danubia Nanotech víťazom najväčšej stredoeurópskej súťaže startupov

INNOENERGY JE NAJVÄČŠIA INOVAČNÁ PLATFORMA PRE UDRŽATEĽNÚ ENERGIU V EURÓPE

Danubia Nanotech presvedčil medzinárodnú porotu svojim grafénovým teplotným senzorom, ktorý by mal byť v budúcnosti aplikovaný na batériové články nielen v elektromobiloch. "Vlastnosti grafénu umožňujú, že náš senzor je oproti existujúcim technológiám na trhu ľahší, lacnejší, môže merať na väčších plochách a vďaka aplikácii na adhezívnej fólii sa dá ľahšie nasadiť na batériové články," vysvetľuje Patrik Križanský, konateľ Danubia Nanotech.PowerUp! je prvá súťaž, do ktorej sa tento inovatívny slovenský startup zapojil. "Ako začínajúca firma sme hľadali investora, ako je InnoEnergy, ktorý nám poskytne nielen finančnú investíciu, ale nás svojou sieťou a podnikateľským akcelerátorom podporí v celkovom rozvoji nášho podnikania. Po zisku tohto ocenenia sa môžeme pustiť do vylepšovania nášho riešenia podľa potrieb našich koncových zákazníkov," dodáva P. Križanský.Na 2. mieste sa tento rok umiestnil lotyšský startup Atlant3D, ktorý si so svojou všestrannou 3D tlačiarňou na výrobu mikro- a nanočipov, ako aj unikátnym riešením urýchľujúcim výrobu prototypov mikro- a nanozariadení, odniesol 10 000 eur. Za tretie miesto získal cenu 5 000 eur maďarský startup V-Chiller s revolučným chladiacim prístrojom, ktorý vie zachladiť plechovkové nápoje za jednu minútu unikátnou vákuovou metódou, pričom vďaka potrebe veľmi malého množstva energie znižuje dopady na životné prostredie.Tento rok bolo veľké finále v poľskom Krakove zároveň aj súčasťou Impact ´19, jedného z najprestížnejších ekonomických podujatí v regióne strednej a východnej Európy. Súťažiaci museli presvedčiť porotu zloženú z investorov, zástupcov priemyslu, odborníkov na čisté technológie. Celkovo sa finále zúčastnilo 14 startupov, víťazov národných finále. Zastúpenie tu mali začínajúce inovatívne firmy z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska, Srbska, Lotyšska, Litvy, Estónska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Turecka a Grécka."Je dôležité zdôrazniť, že PowerUp! sa nezameriava iba na energetické startupy, ale je otvorená aj riešeniam zameraným na mobilitu, čisté technológie, vykurovanie a smart technológie. Čo odlišuje túto súťaž od iných, je okrem finančných cien aj to, že súťažiaci dostanú rozsiahlu podporu, mentoring a podnikateľské know-how, ktoré im má pomôcť posunúť svoje produkty a služby o stupienok vyššie," hovorí Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe.Aj preto tento rok prvýkrát v histórii súťaže vyhlásili v rámci PowerUp! aj ocenenie za inovatívne riešenie výziev súvisiacich s čistým ovzduším - "Clean Air Challenge Award". Ocenenie získal estónsky startup Rooofit.solar s novým typom solárnych panelov, ktoré sú kombináciou bežných strešných krytín a fotovoltaických modulov. Sponzorom tohto ocenenia je Veolia, spoločnosť ktorá sa dlhodobo zameriava na vývoj, ale aj v praxi nasadzuje riešenia prispievajúc k trvalo udržateľnému rozvoju."Kvalita ovzdušia je jednou z najväčších výziev, ktorým dnes čelia samosprávy a priemysel. To je hlavný dôvod, prečo si všetky riešenia, ktoré môžu prispieť k riešeniu tejto výzvy, zaslúžia uznanie a podporu. Teší nás, že aj začínajúce technologické firmy z tejto oblasti majú rovnaké hodnoty ako naša spoločnosť v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Sme hrdí, že sme ako prví mohli prevziať záštitu nad Clean Air Challenge Award," vysvetľuje Fabien Ferrer, zástupca výkonného riaditeľa skupiny Veolia v Poľsku.Súťažiaci absolvovali pred veľkým finále, ako aj národnými finále, dvojdenné bootcampy, ktoré vedú uznávaní podnikateľskí mentori. Tu majú súťažiaci príležitosť potvrdiť si svoje podnikateľské plány, zosúladiť ich s očakávaniami trhu, ale napríklad aj zlepšiť svoje prezentačné schopnosti. Jednou z hlavných motivácií pre mnohých je aj možnosť získať pozvánku do prestížneho akceleračného programu Highway®, v rámci ktorého môžu získať až 150 000 eur a prístup ku expertíze InnoEnergy.Súťažiaci majú vďaka PowerUp! aj príležitosť stretnúť sa so zástupcami popredných firiem zo sektora energetiky a čistých technológií, z ktorých viacerí sú aj partnermi súťaže. Tento rok boli partnermi súťaže aj slovenská skupina Západoslovenská energetika (ZSE), poľské RAFAKO, ukrajinský D.TEK a turecký Enerjisa Enerji A.Ş, z ktorých mnohé práve na PowerUp! vyhľadávajú zaujímavé technológie ako možné budúce investície."Skupina ZSE ponúka inovatívne energetické riešenia klientom a dlhodobo spolupracuje s inovačným ekosystémom zameraným na energetiku. PowerUp! je unikátny a ponúka príležitosť podporiť a zároveň sa aj niečo naučiť od startupov", vysvetľuje Andrej Juris, člen predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, ktorá je súčasťou skupiny ZSE.Michał Maćkowiak, šéf inovácií v poľskom RAFAKO S.A., vidí význam súťaže podobne. "PowerUp nám dáva príležitosť mať prehľad o najnovších trendoch a technológiách v oblastiach, ktoré sú blízke zameraniu našej spoločnosti. Či už je to elektromobilita, obnoviteľné zdroje energií, alternatívne palivá alebo skladovanie energie. Je to zároveň aj príležitosť zdieľať znalosti a skúsenosti s ďalšími partnermi súťaže.”Fezal Okur, hlavný stratég a manažér rozvoja spoločnosti Enerjisa Enerji A.Ş hovorí: "Sme presvedčení, že udržateľné riešenia vznikajú iba partnerstvom všetkých stakeholderov. A keďže inovatívne riešenia hlavných výziev súvisiacich s urbanizáciou sú pre Enerjisa kľúčové, sme hrdí, že môžeme byť partnerom PowerUp!. Dáva nám to príležitosť byť v kontakte s najnovšími nápadmi z celej Európy."InnoEnergy pôsobí v 40 krajinách, v ktorých spolupracuje s viac ako 300 partnermi – veľkými priemyselnými firmami, poprednými výskumnými a akademickými inštitúciami, ako aj inovatívnymi podnikateľmi. InnoEnergy je podporované aj Európskym inštitútom pre inovácie a technológiu (European Institute of Innnovation and Technology).