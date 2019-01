Danubius Gastro 2019 a Nestville: Ako dopadlo toto chutné spojenie?

Danubius Gastro 2019 a Nestville Foto: Nestville Foto: Nestville

Bratislava 28. januára (OTS) - Už tradične sa tu aj v roku 2019 objavila značka Nestville, ktorá na akcii Nestville Master Cup hľadá najlepších barmanov v rôznych kategóriách. Odpoveď na to, ako to dopadlo, nájdete v nasledujúcich riadkoch.Prvý deň podujatia patril profi barmanom v rámci kategórie Profi Mixology. Každý z nich mal 5 minút na to, aby vyčaroval dokopy až tri nápoje s obsahom Nestville Whisky. Nebolo to jednoduché, čo bolo vidno na tvárach barmanov.V tejto kategórii sa víťazmi stali, od bronzovej priečky, nezávislý Sebastian Bauko s vlastným drinkom s obsahom sirupu z čierneho piva, Lukáš Čabaj z baru Monopol v Banskej Bystrici s nápojom podľa vlastnej receptúry s obsahom kokosového cukru a Martin Belan z bratislavského Sky Baru s nápojom s čokoládovým nádychom.Juniorská disciplína s názvom Junior Mixology priniesla zaujímavé ovocie a tiež časový limit iba 4 minúty na prípravu dvoch porcií drinku s obsahom Nestville Whisky. Súťažili tu však nie profíci, ale barmani-juniori zo škôl z celého Slovenska. Prvý skončil Sebastian Bauko z Hotelovej akadémie v Brezne, zvíťazil s drinkom s čiernym kardamónom.Druhý sa umiestnil Tomáš Lepiš z Hotelovej akadémie v Žiline s nápojom so slovenským názvom „Skoro Jánošík“. Gratulujeme aj Sandre Tomanovej zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov, ktorá skončila tretia s drinkom Down Town s obsahom slivkového vína. Cenu za najlepší drink si odniesol Adam Potrok z bratislavskej HA Mikovíniho.Aj vo svojskej umeleckej kategórii Flair sa tento rok objavili úžasné talenty. Ostrieľaný barman Eugene Sokolov z Ukrajiny publikum ohúril jemným ovocným nápojom s Nestville Whisky a skončil prvý. Druhý Marian Chmel využil tradičnejšiu kombináciu whisky a citrónu a tretí Václav Abraham dorazil s receptom s obsahom ananásu. Cenu Best Move získal Karel Kleineidam z Českej republiky.Okrem výhercov na Danubius Gastro 2019 oslavoval aj výrobca Gas Familia, a to už 20. výročie zahájenia výroby tradičných vlastných produktov, ktoré sa tešia veľkej obľube (nielen) na Slovensku.Ak chcete vedieť, ako vyzerá pravý svet whisky, zastavte sa v Nestville Parku v malebnej obci Hniezdne. Okrem ochutnávok whisky a rôznych atrakcií s ňou spojených tu nájdete aj Nestville Chocolate, kde si dáte lahodnú kávu a chutnú čokoládu.