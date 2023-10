Ďapalovce po zemetrasení vyhlásili mimoriadnu situáciu, hasiči riešili aj odtrhnutú loď na Domaši, poškodené domy a možný únik (foto)

aktualizované 10. októbra 9:14



Vyhlásená mimoriadna situácia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V nasadení aj statik a technik SPP

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Odtrhnutá loď na Domaši

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Žiadne poškodenia vodných stavieb

10.10.2023 (SITA.sk) -V súvislosti s pondelkovým večerným zemetrasením na východnom Slovensku mali hasiči v Prešovskom kraji sedem zásahov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová , celkovo zasahovalo 29 príslušníkov HaZZ s 11 kusmi hasičskej techniky.Hasiči z Prešova zasahovali trikrát, dva výjazdy mali hasiči zo stanice Holčíakovce a po jednom zásahu mali aj príslušníci zo Svidníka a Medzilaboriec. Na výjazdoch v súvislosti so zemetrasením sa zúčastnilo aj deväť členov dobrovoľných hasičských zborov z Ďapaloviec a Soli s dvoma kusmi techniky.Minútu pred pol deviatou večer boli hasiči požiadaní o súčinnosť do obce Ďapalovce (okres Vranov n/Topľou), kde boli následkom zemetraseniaa starosta vyhlásil mimoriadnu situáciu.Hasiči z hasičskej stanice Holčíkovce a dobrovoľní hasiči vykonávali prieskum a monitorovali okolie. Na mieste zásahu bola polícia, starosta obce a skupina z Krízového riadenia mesta Vranov nad Topľou.„Z obce Ďapalovce bolo evakuovaných 44 ľudí a 15 rodinných domov bolo uzatvorených. Krízový štáb rozhodol v čase o 02:15 o ukončení akcie s tým, že v ranných hodinách sa bude pokračovať ďalej," informovala Knišová. Ďapalovce mali byť podľa oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied epicentrom pondelkového zemetrasenia s lokálnou magnitúdou 4,9 a hĺbkou 17,8 kilometra.Prešovskív bytovom dome na Magurskej ulici v Prešove. Hasiči monitorovali okolie.Prítomná bola aj polícia a technik Slovenského plynárenského priemyslu , ktorý po vykonanom meraní našiel miesto úniku v jednom z bytov na 3. poschodí bytového domu a zastavil ho. „Obyvatelia bytového domu sa tak vrátili do svojich bytov. V dôsledku úniku plynu nedošlo k zraneniu osôb," skonštatovala hovorkyňa hasičov.Po 23-tej hodine bolo následkom zemetrasenia ohlásené ajna Levočskej ulici číslo 27-29 v meste Prešov. Prešovskí hasiči vykonali na mieste prieskum a monitorovali okolie.Na mieste zásahu bola aj polícia, skupina z Krízového riadenia mesta Prešov a Okresného úradu Krízového riadenia Prešov, primátor a statik mesta Prešov. „Statik na mieste vykonal prieskum a zhodnotil stav tak, že nehrozí bytovke žiadne ohrozenie a ľudia sa tak mohli vrátiť späť do svojich bytov. Praskliny boli len v pivničných priestoroch, nie v bytových jednotkách," doplnila Knišová.Vranovskí hasiči v pondelok zasahovali aj v rekreačnej oblasti Domaša, v časti Dobrá, kde sa v dôsledku zemetrasenia odtrhla z prístavu výletná loď Bohemia. „Následkom zemetrasenia sa loď odtrhla od pontónu a naši hasiči ju išli pomôcť ukotviť,“ informovala agentúru SITA operačná dôstojníčka Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ako doplnila zaregistrovali veľké množstvo volaní, keďže boli zaznamenané otrasy naprieč krajom. Ozvali sa z Vranova nad Topľou, Prešova, Humenného, Sniny, Giraltoviec. „Volali nám z viacerých miest, čiže otrasy boli citeľné,“ dodala operačná dôstojníčka.Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) doteraz nezaznamenali v súvislosti s pondelkovým večerným zemetrasením s epicentrom na východnom Slovensku žiadne poškodenia vodných stavieb.Ako informoval hovorca SVP Marián Bocák . Týka sa to stavieb Veľká Domaša, Zemplínska Šírava, Ružín a Starina. „Od večerných hodín bola pracovníkmi SVP vykonávaná aj vizuálna obhliadka, ktorá nepreukázala žiadne poškodenia," doplnil Bocák.Dodal, že v rámci uvedených vodných stavieb I. kategórie sa pravidelne, každé dva týždne, vykonávajú merania na zisťovanie bezpečnosti, stability a prevádzkyschopnosti vodnej stavby.Merania vykonávané v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu sú zamerané na sledovanie posunov a deformácií hrádze a betónových objektov a na sledovanie priesakového režimu v telese hrádze, podloží a priľahlom teréne. V súčasnosti sú niektoré sondy merateľné priamo na mieste s prenosom dát Vodohospodárskej výstavbe, š. p., ktorá je odbornou organizáciou pre technicko-bezpečnostný dohľad.„Pracovníci SVP v utorok od skorých ranných hodín vykonávajú všetky potrebné merania na vodných stavbách, aby sa preverilo, či seizmická aktivita nezapríčinila nejaké deformácie, prípadne poruchy na vodných stavbách, ktoré by ohrozili ich bezpečnosť. Doteraz neboli zaznamenané žiadne poškodenia," doplnil hovorca vodohospodárov.