Pondelok 12.1.2026
Denník - Správy
12. januára 2026
Darček pre Bombica a bezpečný prístav pre extrémistov. Nadácia Zastavme korupciu kritizuje návrh SNS
Novela z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) je darčekom pre Bombica. Vyhlásila to Nadácia Zastavme ...
12.1.2026 (SITA.sk) - Novela z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) je darčekom pre Bombica. Vyhlásila to Nadácia Zastavme korupciu. Upozornila, že vládna koalícia vychádza v ústrety radikálom. „Poslanci za SNS predložili novelu Trestného zákona, ktorá fakticky legalizuje výrobu a šírenie extrémistických materiálov a výrazne znižuje tresty za prejavy sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva. Po ochromení boja proti korupcii ide o ďalší krok, ktorý oslabí spravodlivosť," vyhlásila nadácia s varovaním, že štát tak rezignuje na bezpečnosť občanov a ochranu demokratických hodnôt.
Nadácia pripomenula, že poslanci SNS navrhujú, aby sa od 1. júla vypustili z Trestného zákona trestné činy výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu. Okrem toho poslanci navrhujú drastické zníženie trestných sadzieb pri prejavoch sympatií k fašizmu či nacizmu, kde by po novom hrozil namiesto troch rokov len jeden rok väzenia. Štát sa tak podľa Zastavme korupciu stáva bezpečným prístavom pre extrémistov.
Vypustenie definície extrémistického materiálu a súvisiacich trestných činov z trestného zákona je podľa nadácie nebezpečným precedensom: „Ak by niekto chcel zo Slovenska cielene spraviť priestor pre nerušené šírenie fašistickej ideológie a nenávisti, nerobil by to inak. Štát touto novelou odkazuje radikálom, že nemá problém s nosením hákových krížov, velebením Hitlera či schvaľovaním holokaustu,” upozornila riaditeľka Nadácie Zastavme Korupciu Zuzana Petková.
Analýza Zastavme korupciu súčasne ukazuje, že novela má aj veľmi konkrétneho adresáta. Tým má byť extrémista Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollar, na ktorého bola podaná obžaloba za desiatky útokov a extrémistických deliktov. Nadácia upozorňuje, že pri šiestich skutkoch, kde je Bombic stíhaný za zločin rozširovania extrémistického materiálu, a kde je sadzba tri až osem rokov, by po novom nebol stíhaný vôbec.
„Pri ďalších piatich skutkoch, ktoré zahŕňajú podnecovanie k národnostnej a rasovej nenávisti, by mu hrozil výrazne nižší trest," upozornila nadácia. Podľa právnika nadácie a bývalého šéfa NAKA Ľubomíra Daňka sme tak opäť svedkami účelovej legislatívy šitej na mieru konkrétnym osobám. „Po tom, čo vládna novela Trestného zákona pomohla tisíckam kriminálnikov a korupčníkov, teraz SNS podáva pomocnú ruku človeku, ktorý roky systematicky šíri nenávisť a dezinformácie,“ vyhlásil Daňko.
Nadácia ďalej upozornila, že navrhované zmeny zasahujú aj do postihovania popierania a schvaľovania holokaustu či zločinov proti ľudskosti. „Takéto oslabenie ochrany je v priamom rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska a môže viesť k nárastu radikalizácie v spoločnosti. Zároveň je v priamom protiklade k hodnotám Slovenského národného povstania, ktoré si koalícia každý rok pripomína veľkými oslavami," varuje nadácia, ktorá preto vyzýva predkladateľov, aby tento nebezpečný návrh okamžite stiahli z rokovania parlamentu. Ďalej žiada ostatných koaličných partnerov, aby sa nenechali zatiahnuť do legalizácie extrémizmu a odmietli návrh SNS. „Upozorňujeme na riziko, že Slovensko sa stane európskym centrom pre výrobu a distribúciu extrémistického materiálu, čo poškodí našu povesť a bezpečnosť v rámci EÚ," uzavrela nadácia.
Poslanci za SNS navrhujú vypustiť z viacerých paragrafov Trestného zákona slová: „trestného činu výroby extrémistického materiálu“ či „trestného činu rozširovania extrémistického materiálu“, prípadne „trestného činu prechovávania extrémistického materiálu“. Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Navrhovaná novela Trestného zákona podľa poslancov za SNS predstavuje komplexnú revíziu vybraných skutkových podstát, najmä tých, ktoré sa týkajú trestnoprávneho postihu prejavov ohrozovacej povahy. Cieľom je zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. V aplikačnej praxi sa dlhodobo prejavujú problémy s neprimerane prísnymi trestnými sadzbami, právne neurčitými pojmami a fragmentáciou skutkových podstát, čo vedie k mechanickému ukladaniu nepodmienečných trestov aj v prípadoch bez priamej ujmy. Novela preto navrhuje racionálnejšie a diferencovanejšie trestné sadzby, ktoré umožnia súdom lepšie zohľadniť okolnosti prípadu a osobu páchateľa.
Osobitná pozornosť je podľa navrhovateľov venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd. Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.
