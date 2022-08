Darčekové poukážky a zľavy si uplatníte už aj online. SND spustilo nový ticketing, v predaji je už aj nová sezóna

3.8.2022 (Webnoviny.sk) -Slovenské národné divadlo má po rokoch fungovania cez štátny elektronický predajný systém vstupeniek navstevnik.sk nový ticketing. Pre SND ho zabezpečuje česká spoločnosť Perfect System, ktorá vzišla z transparentnej verejnej súťaže.Perfect System je jedným z najpoprednejších poskytovateľov IT riešení na predaj vstupeniek v Českej republike. Zaisťuje vývoj, dodávku a podporu vstupenkového systému Colosseum, cez ktorý predávajú vstupenky viaceré české divadla vrátane Národných divadiel v Prahe a v Brne.Cez portál navstevnik.sk si už diváci vstupenky do SND nezakúpia.Oproti starému ticketingu nový systém ponúka viacero výhod. Jednou z nich je možnosťTo sa týka študentských, učiteľských a seniorských zliav vo vybraných kategóriách, ako aj zliav pre osoby ZŤP. Rovnako pribudne možnosť využitiaDoteraz bolo možné zľavy využívať iba pri nákupe vstupeniek v pokladnici.Ďalšou výhodou budeDoteraz sa totiž dali darčekové poukážky za vstupenky vymeniť iba v pokladnici SND. Nový ticketing už umožňuje výmenu aj online.Všetky darčekové poukážky zakúpené pred 1. 8. 2022 je nutné vymeniť za vstupenky v pokladnici SND do 31. decembra 2022.Návštevníci si navyše od novej sezóny nebudú musieť online zakúpené vstupenky vytlačiť. Pri vstupe do sály im postačí QR kód v telefóne."Posilnenie online predaja bol pre SND nevyhnutný krok. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo spustiť nový ticketing ešte pred začiatkom 103. divadelnej sezóny. Vzhľadom na rozsah a náročnosť zmien preto prosíme našich divákov aj o trpezlivosť, ak by sa zo začiatku vyskytli nejaké problémy. Budeme sa snažiť čo najskôr vychytať všetky prípadné nedostatky," hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Obsahuje vstupenky na konkrétne sedadlo a konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v rámci sezóny 2022/2023.Záujemcovia si môžu vybrať z dvoch abonentných balíkov –Abonentky na nasledujúcu sezónu budú v predaji od 8. augusta do 15. septembra. Zakúpiť sa dajú iPočas štátnych sviatkov je pokladnica SND zatvorená.Informačný servis