Darcov krvi počas leta ubúda,vzácna tekutina je ale žiadaná oveľa viac

Darovanie krvi.

Bratislava 2. augusta (TASR) – Počas letných mesiacov chodí darovať krv menej ľudí. Je to spôsobené dovolenkami aj vyššími teplotami. Počas tohto obdobia je pritom vzácna tekutina oveľa potrebnejšia ako počas zvyšného roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej transfúznej služby (NTS) Eva Ravingerová.Počas letných mesiacov sa totiž zvyšuje nehodovosť, úrazovosť a nemocničné zariadenia evidujú aj zvýšený počet akútnych prípadov.doplnila.NTS preto pravidelne vyvíja svoje vlastné aktivity pre darcov, ako napríklad zasielanie SMS výziev či organizovanie mobilných výjazdov. Ku dnešnému dňu je schopná zabezpečiť dostatok krvi pre všetkých svojich zmluvných odberateľov na použitie pre akútne prípady.Pri jednom odbere, ktorý trvá päť až desať minút, zdravotníci odoberú 400 až 500 mililitrov krvi. Môže ju darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, pri pravidelnom darovaní až do veku 65 rokov. Darcovia sa nesmú liečiť na žiadne chronické ochorenie, žena nesmie mať menštruáciu a byť po pôrode.Deň pred darovaním nemožno piť alkohol a vystavovať sa zvýšenej fyzickej záťaži. Treba si odpustiť konzumáciu ťažkých jedál, fajčiar by si nemal zapáliť minimálne 12 hodín pred odberom. Zdravotníci odporúčajú vypiť deň pred odberom aspoň tri litre tekutín, v jeho deň aspoň pol litra vody či sladkého čaju. Treba si dať aj ľahké raňajky. Vhodné sú napríklad ovsené vločky s džúsom či chlieb s džemom, ovocie alebo zelenina. Darca by si doma nemal zabudnúť občiansky preukaz a preukaz poistenca.Ženy môžu darovať krv každé štyri mesiace, muži raz za štvrťrok. Po odbere sa nemožno výrazne namáhať. Odpustiť si treba náročnú fyzickú aktivitu či priveľmi záťažový šport.