Dargovský pamätník sa stal terčom vandalizmu. Šutaj Eštok hovorí o snahe opozície prepísať dejiny

2.2.2025 (SITA.sk) - Pamätník víťazstva na Dargove bol hanebne pomaľovaný vulgárnymi nápismi v angličtine a nacistickou svastikou. Tento čin nie je len obyčajným vandalizmom, ale je považovaný za priamu provokáciu namierenú proti našej histórii, našim hrdinom a hodnotám, na ktorých bolo samostatné Slovensko vybudované.Uviedol to na sociálnej sieti predseda strany Hlas-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok . Dodal, že liberáli, progresívci a ich mimovládne organizácie sa postupne snažia prepisovať históriu, oslabovať národnú identitu a spochybňovať tých, ktorí bojovali proti fašizmu.Podľa Šutaja Eštoka treba dôvod týchto útokov hľadať v snahe postupne dlhodobo meniť vnímanie verejnosti. A to tak, aby sa činy ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu, stali bezvýznamnými. Pod zámienkou presadzovania jediného „správneho“ názoru prekrúcajú históriu a podsúvajú vlastnú verziu minulosti.„Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a je nádej, že páchatelia budú v krátkom čase vypátraní a potrestaní. Hanbím sa za ľudí, ktorí toto spôsobili. Hanbím sa za všetkých, ktorí to budú ospravedlňovať alebo nazývať vandalov hrdinami,“ uviedol minister.