Darmian prestúpil z Manchestru United do Parmy

Matteo Darmian v drese talianskej reprezentácie (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Parma 2. septembra (TASR) - Taliansky futbalový klub Parma Calcio 1913 získal do svojich služieb Mattea Darmiana z Manchestru United. Informovala oficiálna stránka klubu.Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, no podľa britských médií zaplatila Parma za dvadsaťdeväťročného obrancu okolo 1,5 milióna eur. Darmian následne podpísal s klubom štvorročný kontrakt do 30. júna 2023.Darmian odštartoval kariéru v mládežníckych výberoch AC Milána, odkiaľ prestúpil do Palerma a neskôr do FC Turín. Do Manchestru United prišiel v roku 2015 za 18 miliónov eur. V Parme sa stretne so slovenským stredopoliarom Jurajom Kuckom.