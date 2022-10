Darujte úsmev dvakrát, aby rodiny (nielen) na Vianoce mohli zostať spolu

27.10.2022 (Webnoviny.sk) -Všetci milujeme ten čarovný čas, keď náš domov naplní vôňa čerstvo upečených medovníčkov a na stromček spoločne vešiame žiariace vianočné svetielka. Nie všetky rodiny však majú to šťastie deliť sa o vzájomnú lásku pod jednou strechou. Sú medzi nami aj takí, ktorým aj v tomto sviatočnom období vďaka náročným životným okolnostiam hrozí strata bývania, či doslova rozpad rodiny.Preto Kaufland v rámci projektu "Darujte úsmev 2x" podporuje neziskovú organizáciu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a pomáha tak, aby rodiny ostali spolu. A to nielen na Vianoce. Prispieť môžete aj vy kúpou adventného kalendára s Medovníčkom v predajnej siete Kaufland na celom Slovensku.hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.dodáva Mária Soboličová, manažérka pre fundrising a PR neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.Charitatívny projekt Kauflandu aj tentoraz podporí kampaň s animovanou rozprávkou pod názvom Sladký domov. Všetky deti potrebujú domov. Bezpečný prístav, kde môžu pokojne spať, hrať sa, učiť, rásť i dospievať. Potrebuje ho aj Medovníček, hlavná postavička z adventného kalendára, ktorý nájdete exkluzívne v predajniach Kaufland.Rozprávku so šťastným koncom, v ktorej zvieratká Medovníčkovi opäť darujú na Vianoce dôvod na šťastný úsmev, si deti spolu s rodičmi môžu pozrieť na kaufland.sk/sladkydomov . A môžu si pritom otvoriť ďalšie okienko v adventnom kalendári a pochutnať si na sladkej Fairtrade čokoládke.Viac sa o projekte dozviete na stránke kaufland.sk. Informačný servis