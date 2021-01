DATALAN oslávi 30. výročie podporou užitočných projektov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) -Iniciatívu pomáhania neziskovým organizáciám DATALAN odštartoval už pri príležitosti svojho 25. výročia. Výsledkom bola podpora troch zaujímavých projektov a inšpiratívne stretnutie desiatok ľudí, ktorí sa venujú filantropii. "Myšlienka podpory a pomoci sa nesie celou históriou našej spoločnosti. Nielen v podobe podporenia nápadov a aktivít v oblastiach, ktoré sú nám blízke – veda a vzdelávanie, či ekológia, ale aj v našej každodennej práci," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák. "Motivujú nás projekty, ktoré sú technologickou výzvou, no prispejú k modernizácii Slovenska a pozitívne sa prejavia na živote a fungovaní ľudí aj firiem, či už úsporou času a financií, alebo spríjemnením každodenných aktivít – občana, obyvateľa, študenta aj pacienta."Aj preto sa DATALAN za desiatky rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu venoval projektom, ako je napríklad inštalovanie prvého domáceho superpočítača v Slovenskej akadémii vied, inovatívne technológie pomohli aj Technickej univerzite vo Zvolene, kde desiatky študentov využívajú unikátnu virtuálnu jaskyňu, spolupracoval tiež na rozvoji mobilného riešenia pre záchranárov, ktoré vďaka integrácii dát zrýchlilo pomoc pacientom v kritických situáciách. Digitálne služby od DATALANu pomáhali aj v aktuálnej pandemickej situácii – samosprávy mohli využívať Digitálne zastupiteľstvo pre online rokovania, a pre štátne inštitúcie sa vyvíjali elektronické formuláre a moderné komunikačné systémy."Zlepšovať život ľudí sa však nedá iba na komerčnej báze. Aj tu je nezastupiteľná úloha jednotlivcov a organizácií, ktoré pomoci ostatným či zlepšovaniu fungovania našej spoločnosti venujú celú svoju energiu a čas, často aj bezplatne, len s víziou robiť veci inak. Bez prostriedkov, aj zo strany firiem, by však tieto ciele dlhodobo plniť nedokázali. Preto sme sa pri príležitosti 30. výročia rozhodli poukázať na ich prínos a poskytnúť im ďalšiu podporu," vysvetľuje Marek Paščák.DATALAN vybral 20 inšpiratívnych organizácií a projektov, ku ktorým mohla verejnosť navrhnúť ďalších 10.Zahlasovať môžete za projekty, ktoré prinášajú adresnú pomoc komunitám, spájajú ľudí s ambíciou byť súčasťou pozitívnej zmeny, venujú sa rozvoju digitálneho vzdelávania či kritického myslenia, menia naše mestá na zelenšie, inšpirujú ako žiť udržateľný život, zvyšujú povedomie o kvalitnej strave a lokálnych produktoch, alebo nezištne pomáhajú cez dobrovoľnícku činnosť.Tomu, ktorý získa najviac hlasov verejnosti do 31. januára, venuje DATALAN podporu. Tá bude určená podľa reálnych potrieb víťazného projektu, tak aby bola adresná a prínosná.K 20. januáru na stránke www.datalan.sk/podporujeme hlasovalo 1 787 návštevníkov. Každý pritom môže hlasovať iba raz, a priebežné výsledky sa zobrazia až po odovzdaní hlasu. O víťazovi stále nie je rozhodnuté, preto každý hlas, ktorý príde do 31. januára, môže zavážiť."Ďakujeme každému, kto sa tohto projektu zúčastní. Pre DATALAN nie je len jednorazovou akciou, podporovať iniciatívu a odvahu budeme aj v budúcnosti, formou celospoločenskej podpory, ale aj vo vlastných radoch" dodáva Marek Paščák.Informačný servis