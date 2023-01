Dátum vzniku Slovenskej republiky vedeli hlavne muži, najhoršie odpovedali voliči Smeru a SNS

Dátum vzniku Slovenskej republiky

Voliči Smeru a OľaNO

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Iba 42 percent občanov Slovenska vie, kedy vznikla súčasná samostatná Slovenská republika. Vyplýva to prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala agentúra AKO pre TV JOJ. Nesprávny údaj uviedlo 20,1 percenta opýtaných. Zvyšných 37,9 percent opýtaných na otázku nevedelo odpovedať.Správne určiť dátum vzniku Slovenskej republiky vedeli hlavne muži, ktorých bolo 49 percent. Čo sa týka veku, správne odpovedať vedeli skôr mladší ľudia do 49 rokov. S rastúcim vekom klesá podiel správnych odpovedí a so stúpajúcim vzdelaním sa zvyšuje podiel tých, ktorí uviedli správnu odpoveď. Správnu odpoveď vedeli najmä obyvatelia Bratislavského a Trenčianskeho kraja (zhodne 53 percent) a slovenskej národnosti (45 percent).Dátum, kedy vznikla súčasná samostatná Slovenská republika, vedelo 67 percent voličov Progresívneho Slovenska , 63 percent voličov KDH, 57 percent voličov SaS a 55 percent voličov Republiky , 43 percent voličov hnutia Sme rodina a 42 percent voličov Hlasu-SD. Najmenej vedomostí o tom, kedy vznikla samostatná Slovenská republika, mali voliči strán Smer-SD SNS a koalície OĽANO-NOVA-Kresťanská únia-Zmena zdola. Správne na túto otázku odpovedalo 36 percent voličov strany Smer-SD, 38 percent voličov SNS a 41 percent voličov koalície OĽANO-NOVA-Kresťanská únia-Zmena zdola.Agentúra AKO vykonala prieskum v dňoch 6. až 12. decembra na vzorke tisíc respondentov.