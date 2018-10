Dav migrantov pri USA predstavuje ohrozenie štátu, tvrdí Trump

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok informoval pohraničnú stráž a armádu, že dav migrantov, ktorý sa z Hondurasu cez Mexiko blíži k hraniciam USA, predstavuje ohrozenie štátu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Trump tiež na Twitteri uviedol, že Washington v súvislosti s davom migrantov blížiacim sa k mexickým hraniciam so Spojenými štátmipomoc poskytovanú Guatemale, Hondurasu a Salvádoru.napísal na Twitteri americký prezident.Tisícky stredoamerických migrantov smerujú od nedele cez Mexiko na sever do USA aj napriek úsiliu Mexika a Guatemaly poslať ich späť. Takzvanámigrantov unikajúcich pred násilím a chudobou sa zhromaždila minulý týždeň na hranici Guatemaly s Mexikom s cieľom dostať sa do Spojených štátov.Podľa neoficiálnych odhadov sa približne 4000 migrantom podarilo prekročiť v nedeľu hranicu s južným Mexikom a sprevádzaní políciou sa vydali na cestu na sever.