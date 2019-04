Dávajte si pozor na cestách a vyhnite sa nehodám

Foto: Union poisťovňa, a. s. Foto: Union poisťovňa, a. s.

Bratislava 30. apríla (OTS) - Je po Veľkonočných sviatkoch a na dvere nám už pomaly začína klopať letná sezóna. Mnohí z nás na dovolenku pocestujú autom, no a to zo sebou môže priniesť rôzne nepríjemnosti. Jednému nášmu klientovi vletela do auta osa a ako sa zaháňal, tak nabúral. Poškodil si pritom vážne svoje auto. Ďalší náš klient prevážal vo vozidle psa na prednom sedadle. Počas jazdy pes vbehol k pedálom a nasledovala havária. V dôsledku oslepenia slnkom si jeden náš klient nevšimol predchádzajúce vozidlo a nedobrzdil. Zrážka tak bola na svete. Značné nepríjemnosti môže spôsobiť aj prevážanie bicyklov na streche auta. Jednému nášmu poistencovi sa z nosiča na motorovom vozidle sa uvoľnili bicykle, ktoré spadli na diaľnicu, no a následne po nich prešlo ďalšie auto.Medzi najčastejšie príčiny poistných udalostí patrí únava vodičov, rýchla jazda mladých vodičov, mikrospánok, ale problémom sú aj spomalené reakcie takzvaných sviatočných vodičov. Časté sú aj strety so zverou. Z havarijného poistenia sú to v lete najmä poistné udalosti vzniknuté v dôsledku krupobitia.Či už ste majiteľom nového, alebo staršieho auta je vhodné mať v prípade nehôd, či poistných udalostí havarijné poistenie.uviedol Daniel Baran, vedúci oddelenia vývoja produktov poistenia motorových vozidiel Union poisťovne. Ako ďalej doplnil, poistenie auta je možné uzavrieť online za pár sekúnd.Každá krajina, ktorou cestujete má iné pravidlá. Tu je prehľad základných povinností vodičov:– je odporúčaná, avšak v Srbsku a Čiernej Hore je povinná.– je povinné v Albánsku, Macedónsku, Srbsku a Čiernej hore.– je povinný v Poľsku, Bulharsku a Rumunsku.– sú povinné pre Srbsko, Čiernu Horu, Českú republiku, Chorvátsko, Albánsko a Francúzsko.– v Turecku a na Cypre je povinné mať dva.- v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku a Slovinsku je povinná vesta pre každého člena posádky. Vesta sa musí nachádzať vo vnútri kabíny, podľa možnosti v dosahu vodiča, čiže v odkladacom priečinku pred spolujazdcom, alebo pod jeho sedadlom. V žiadnom prípade nesmie byť pod sedadlom vodiča, nakoľko pri kolízii alebo prudkom brzdení sa môže pošmyknúť pod pedále, alebo vodičovi pod nohy.V prípade cesty do zahraničia je potrebné, aby motorové vozidlo bolo po technickej stránke v poriadku. Dôležitá je aj znalosť cesty do miesta pobytu. Nevyhnutný je dostatok tekutín a prestávok, najmä ak ide o dlhé cesty. Dehydrovaný vodič jazdiaci niekoľko hodín môže dostať mikrospánok a spôsobiť dopravnú nehodu. Je dôležité poznať čísla na asistenčnú službu, prípadne na záchranné zložky krajín, cez ktoré prechádza. Rýchla reakcia a zavolanie pomoci v prípade dopravnej nehody môže zachrániť život. Mimoriadne dôležité je vždy dodržiavať pravidlá cestnej premávky, sledovať všetky smerové značky a dopravné značenia. No a hlavne je dôležité nepreceňovať svoje schopnosti a radšej zastať, spraviť si pauzu skôr ako príde k nehode.