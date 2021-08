Dávajte si pozor na cestovné poistenie počas koronavírusu, rozdiely sú v rozsahu aj podmienkach

Koronavírus významne prehĺbil rozdiely v rozsahu a podmienkach poistenia medzi jednotlivými inštitúciami. Poistenie voči rizikám koronavírusu pri cestovaní do zahraničia na dovolenku alebo za prácou oproti vlaňajšku poskytujú už takmer všetky poisťovne, rozsah a podmienky poistenia sú však odlišné.

Časť poisťovní podľa sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group kryje riziká súvisiace s koronavírusom v tzv. základnom balíku, inde je potrebné pripoistenie.

Podľa krajiny

Na čo si dať pozor

Najvyšší balík

Výhody európskeho preukazu

8.8.2021 (Webnoviny.sk) -Niektoré poisťujú proti COVID-19 len osoby cestujúce do „zelených“ krajín, iné aj do „čiernych“ podľa aktuálneho cestovateľského semaforu. Jedna poisťovňa v prípade nákazy prepláca náklady na hospitalizáciu, ďalšia aj vyvolané náklady súvisiace, napríklad, s nariadenou karanténou. Môže ísť o ubytovanie či poplatky za zmenu letenky.„Na trhu ostali aj poisťovne, ktoré COVID-19 nepoisťujú. V iných poisťovniach v rizikových, teda čiernych krajinách zase nepreplatia ani náklady na inú zdravotnú starostlivosť,“ upozornil Michal Ďuriš zo spoločnosti Umbrella Group.Cestujúci by si preto mali dať pozor pri výbere poistenia, aby pokrylo väčšinu prípadných nákladov. Expert radí zistiť si v poisťovni ešte pred vycestovaním, najmä pri ročnom cestovnom poistení, čo aktuálne pokrýva a či zahŕňa aj náklady súvisiace s ochorením COVID-19.Platí to najmä pri dlhodobom poistení viazanom, napríklad, k vydanej platobnej karte, alebo pri celoročnom cestovnom poistení.Ani najvyšší balík s kompletným krytím cestovných rizík nemusí pri poistnej udalosti zaručiť poistné plnenie. Požitie alkoholu poisťovne často uvádzajú v zmluve ako dôvod, ktorý ich zbavuje povinnosti uhradiť náklady na poistnú udalosť.K najčastejším výlukám z poistenia popri alkohole patria hrozba terorizmu, tehotenstvo, zmena farby krajiny na horšiu na cestovnom semafore a chronické choroby. Pripoistenie na poslednú chvíľu umožňujú poisťovne len do určitej miery."Je to možné. No pozor! Nie vždy bude poistenie platiť okamžite alebo od nasledujúceho dňa. V niektorých poisťovniach začne krytie platiť až od tretieho až siedmeho dňa od uzavretia poistenia," vysvetľuje Ďuriš.Európsky preukaz zdravotného poistenia chráni poistencov s uzatvoreným poistením na Slovensku len v krajinách Európskej únie, vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. V tradičných stredomorských letoviskách mimo EÚ, ale už aj vo Veľkej Británii na výhody európskeho zdravotného preukazu nie je nárok."Priemerné náklady na hospitalizáciu a liečenie osôb s chorobou CIOVID-19, napríklad, v USA sa začínali na sume 51-tisíc dolárov na osobu. Veľkú rolu v nákladoch má vek pacienta. V prípade starších ľudí s vekom medzi 41 a 60 rokmi boli náklady vyššie - v priemere od 78-tisíc dolárov na osobu," dodal Ďuriš.