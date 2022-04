Dávajte si pozor, podvodníci prišli s novou a uveriteľnou legendou. Obrať vás môžu o všetky úspory

Polícia

2.4.2022 (Webnoviny.sk) -v uplynulých dňoch na viacerých miestach v Prešovskom kraji zaznamenala množiace sa prípady pokusov o podvodné konanie, ktorých obeťou sú seniori. Podvodníci pritom začali využívať novú legendu, pod ktorou sa snažia vylákať od svojich obetí peniaze a iné cennosti.Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.Neznáme osoby podľatelefonicky kontaktujú vytypovaných seniorov, pričom sa vydávajú za pracovníkov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo pošty, s tým, že im potrebujú doručiť zásielku a preto zisťujú adresu volaného seniora.Krátko na to seniorom volá ďalšia osoba, ktorá sa predstaví ako policajt, zväčša pracovník kriminálnej, a pýta sa na predchádzajúci hovor. Zároveň seniora informuje, že to bol podvodný telefonát a inštruuje ho, aby sa doma zamkol a nikomu neotváral dvere s výnimkou policajtov z kriminálnej„Popri tom zisťuje od seniora jeho adresu, či býva sám, a tiež či má doma nejaké cennosti, zlato, peniaze. Získané informácie neskôr využívajú pod rôznou zámienkou, ako napríklad uloženie cenností do bezpečia a ochrany ich majetku,“ vysvetlil Džobanik.Podvodníci podľa neho využívajú tlak na staršie osoby a požadujú rôznymi spôsobmi zaslať peniaze. Zväčša ide o niekoľkotisícové sumy, ktoré sú často celoživotnými úsporami seniorov.„Stotožnenie páchateľa je mimoriadne problematické a náročné,“ zdôraznil policajný hovorca. Zároveň vyzval verejnosť a najmä seniorov, aby sa takéhoto konania vyvarovali a nekomunikovali s neznámymi osobami a najmä nezasielali žiadne peniaze a neposkytovali žiadne osobné ani platobné údaje.Podozrenia zo spáchania takéhoto podvodu je potrebné ihneď nahlásiť na policajnom čísle 158. „Akékoľvek informácie k páchateľom môžu polícii pomôcť zabrániť ďalšej trestnej činnosti,“ zdôraznil Džobanik.