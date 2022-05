Dávid Bondra ukončil v 29 rokoch hokejovú kariéru, slávny otec Peter jeho rozhodnutie podporuje

Hral za Červenú hviezdu aj Kometu

Otec je na svojho syna hrdý

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 29 rokov sa rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku kariéru útočník Dávid Bondra . Ako informuje oficiálny web HK Poprad , krídelník končí tam, kde sa začala jeho seniorská kariéra - v rodnom Poprade."Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma podporovali v reprezentácii alebo v jednotlivých kluboch. Moje veľké poďakovanie patrí HK Poprad, ktorý mi dal šancu hrať profesionálny hokej. Som pripravený naštartovať novú, nie hokejovú kariéru, teším sa na nové výzvy s rodinou," cituje Dávida Bondru web HK Poprad.Dávid Bondra prišiel pod Tatry v lete 2016 po štyroch sezónach v zámorskej NCAA. Za "kamzíkov" odohral tri sezóny a počas toho sa dvakrát prebojoval do kádra reprezentácie SR pre majstrovstvá sveta (2018 a 2019).Získal potom angažmán v KHL a pôsobil v čínskom tíme Červená hviezda Kchun-lun , odtiaľ sa sťahoval do Komety Brno Sezónu 2021/2022 začal v tíme Bratislava Capitals z nadnárodnej Ice Hockey League, z ktorého zamieril v polovici novembra 2021 do Popradu. V slovenskej extralige v tomto ročníku absolvoval 39 zápasov s bilanciou 9 gólov a 9 asistencií.Dávid Bondra je syn hokejovej legendy Petra Bondru . "Som hrdý na Dávida a podporujem jeho rozhodnutie. Verím, že jeho nová kariéra bude nemenej úspešná a jeho vzdelanie a pracovitosť z hokeja sa prejaví na jeho novej ceste životom,“ povedal 54-ročný Peter Bondra.