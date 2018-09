Dávid Buc putuje na krátke hosťovanie do Banskej Bystrice

Na archívnej snímke Dávid Buc. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) - Do mužstva slovenského hokejového majstra HC '05 iClinic Banská Bystrica prichádza na krátke pätnásťdňové hosťovanie zo Slovana Bratislava útočník Dávid Buc. Nastúpiť môže už v piatok v Tipsport Lige proti Košiciam a posledný duel bude môcť odohrať 12. októbra na ľade Popradu.Informoval o tom oficiálny web "baranov". Účastník MS 2018 v Dánsku už pod Urpínom pôsobil počas ročníka 2016/17, keď sa mu herne aj bodov darilo v prvej formácii s Tomášom Surovým a Jordanom Hickmottom. Výrazne prispel k zisku historicky prvého majstrovského titulu pre klub. V základnej časti strelil 19 gólov a pridal 25 asistencií. V play off sa presadil šesťkrát a získal 10 bodov.Po minulej sezóne v HK Poprad si zahral na MS, kde strelil jeden gól a pridal dve asistencie. Následne si ho do Slovana Bratislava vytiahol Vladimír Országh. Buc v siedmich stretnutiach zatiaľ nebodoval.