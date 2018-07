David Hasselhoff bude mať svadbu, vezme si svoju mladú snúbenicu Hayley Roberts

David Michael Hasselhoff *

* sa do povedomia divákov a diváčok zapísal najmä dvoma úlohami - zahral si Michaela Knighta v seriáli Knight Rider (1982 - 1986) a v rokoch 1989 až 2000 plavčíka Mitcha Buchannona v seriáli Pobrežná hliadka (1989 - 2001).



S týmito rolami sú spojené aj ďalšie počiny, v ktorých sa predstavil, ako napríklad Knight Rider 2000 (1991), Baywatch Nights (1995 - 1997), Pobrežná hliadka: Havajská noc (2003), Knight Rider (2008) či Pobrežná hliadka (2017). Účinkoval tiež v snímkach ako Lavína (1994), Pravá láska (2000), Vybíjaná: Choď do toho na plné gule (2004), Klik - život na diaľkové ovládanie (2006), Anakonda 3: Nová hrozba (2008), Piraňa 3DD (2012) či Strážcovia Galaxie 2 (2017). Ako spevák má na konte 17 albumov.





BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) - Americký herec a spevák David Hasselhoff sa so svojou snúbenicou Hayley Roberts koncom júla ožení. Šesťdesiatpäťročný rodák z Baltimoru to prezradil v rozhovore v relácii Entertainment Tonight. Svadba sa podľa jeho slov uskutoční 31. júla v južnom Taliansku."V utorok budú moje narodeniny a potom si to nasmerujeme do Spojeného kráľovstva a zopár miest a potom sa zosobášime. Bude to ale veľmi malá svadba s jej rodinou z Walesu v Puglii, čo je v južnom Taliansku," vyjadril sa.Po svadbe v Taliansku Hasselhoffa a Roberts čaká cesta na Maldivy. "A tam zostaneme pod vodou asi dva týždne," dodal s humorom.Tridsaťsedemročná Roberts s Hasselhoffom tvoria pár od roku 2011, keď sa spoznali počas súťaže Britain’s Got Talent (2007). Dvojica sa zasnúbila predvlani na jar.