David Silva asi nepomôže Manchestru City v šlágri proti FC Liverpool

Manchester 4. novembra (TASR) - Kapitán futbalistov Manchestru City David Silva zrejme zmešká nedeľný ligový šláger s FC Liverpool. Prezradil to tréner "Citizens" Pep Guardiola.Tridsaťtriročný španielsky stredopoliar v sobotnom stretnutí so Southamptonom utrpel svalové zranenie.citovala Guardiolu agentúra AFP.Druhý Manchester City zaostáva v tabuľke za vedúcim Liverpoolom o šesť bodov, úradujúci majster je jediný tím od januára, ktorému sa podarilo "The Reds" zdolať.