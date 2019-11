DAVIS CUP: Austrália sa pridala k štvrťfinalistom Španielsku a Kanade

Na snímke Nick Kyrgios. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálový turnaj Davisovho pohára:



A-skupina:



Srbsko - Japonsko 3:0



Filip Krajinovič - Juiči Sugita 6:2, 6:4



Novak Djokovič - Jošihito Nišioka 6:1, 6:2



Janko Tipsarevič, Viktor Troicki - Ben McLachlan, Jasutaka Učijama 7:6 (5), 7:6 (4)



B-skupina



Chorvátsko - Španielsko 0:3



Nikola Mektič - Roberto Bautista Agut 1:6, 3:6



Borna Gojo - Rafael Nadal 4:6, 3:6



Ivan Dodig, Mate Pavič - Marcel Granollers-Pujol, Rafael Nadal 3:6, 4:6



C-skupina:



Argentína - Nemecko 0:3



Guido Pella - Philipp Kohlschreiber 6:1, 3:6, 4:6



Diego Sebastian Schwartzman - Lan-Lennard Struff 3:6, 6:7 (8)



Maximo Gonzalez, Leonardo Mayer - Kevin Krawietz, Andreas Mies 7:6 (4), 6:7 (2), 6:7 (18)



D-skupina:



Belgicko - Austrália 1:2



Steve Darcis - Nick Kyrgios 2:6, 6:7 (9)



David Goffin - Alex De Minaur 0:6, 6:7 (4)



Sander Gille, Joran Vliegen - John Peers, Jordan Thompson za stavu 0:1 Vliegen, Peers skrečovali



F-skupina:



Veľká Británia - Holandsko 2:1



Andy Murray - Tallon Griekspoor 6:7 (7), 6:4, 7:6 (5)



Daniel Evans - Robin Haase 6:3, 6:7 (5), 4:6



Jamie Murray, Neal Skupski - Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer 6:4, 7:6 (6)



G-skupina:



USA - Taliansko 2:1



Reilly Opelka - Fabio Fognini 4:6, 7:6 (4), 3:6



Taylor Harry Fritz - Matteo Berrettini 5:7, 7:6 (5), 6:2



Sam Querrey, Jack Sock - Simone Bolelli, Fabio Fognini 6:7 (4), 7:6 (2), 6:4

Madrid 21. novembra (TASR) - Tenisti domáceho Španielska a Austrálie si v stredu zabezpečili postup do štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára v Madride. Oba tímy si udržali stopercentnú bilanciu a zabezpečili si prvú priečku vo svojich skupinách.Španieli v B-skupine zdolali Chorvátov 3:0. V druhom vystúpení v "béčku" viedli po dvojhrách nad Chorvátskom 2:0. Roberto Bautista-Agut zdolal Nikolu Mektiča 6:1, 6:3 a druhý bod pridal Rafael Nadal po triumfe 6:4, 6:3 nad Bornom Gojom. Chorváti prehrali aj štvorhru, v ktorej Ivan Dodig s Mate Pavičom podľahli Marcelobi Granollersovi-Pujolovi s Nadalom 3:6, 4:6.V D-skupine si Austrálčania poradili s Belgičanmi 2:1, keď rozhodli už v dvojhre. Nick Kyrgios zdolal Steva Darcisa 6:2, 7:6 (9) a Alex De Minaur si poradil s Davidom Goffinom 6:0, 7:6 (4). Belgičania získali bod za štvorhru, keď John Peers a Jordan Thompson po prvom geme skrečovali.Tenisti Srbska vstúpili do turnaja víťazstvom 3:0 nad Japonskom. Najprv Filip Krajinovič zdolal Juičia Sugitu 6:2, 6:4, potom si Novak Djokovič poradil s Jošihitom Nišiokom 6:1, 6:2. V záverečnej štvorhre zvíťazili Janko Tipsarevič s Viktorom Troickým nad párom Ben McLachlan, Jasutaka Učijama 7:6 (5), 7:6 (4). Japonsko po druhej prehre stratilo šancu na postup do štvrťfinále.povedal Djokovič pre akreditované médiá.Aj Nemci rozhodli o triumfe nad Argentínou už po singloch. V úvodnej dvojhre zvíťazil Philipp Kohlschreiber nad Guidom Pellom 1:6, 6:3, 6:4. Druhý bod pridal Jan-Lennard Struff, ktorý si poradil s Diegom Sebastianom Schwartzmanom 6:3, 7:6 (8). Veľkú Britániu poslal do vedenia nad Holandskom 1:0 v F-skupine Andy Murray, ktorý zvíťazil nad Tallonom Griekspoorom 6:7 (7), 6:4, 7:6 (5.). Holanďania vyrovnali vďaka Robinovi Haasemu, ktorý zvíťazil nad Danielom Evansom 3:6, 7:6 (5), 6:4. Rozhodujúcu štvorhru však lepšie zvládli Briti. Jamie Murray a Neal Skupski zdolali pár Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer 6:4, 7:6 (6).Američania zvíťazili nad Talianmi 2:1 a v tabuľke G-skupiny obsadili 2. miesto. Zápas rozhodla až štvorhra, v ktorej Sam Querrey s Jackom Sockom zdolali Simoneho Bolelliho a Fabia Fogniniho 6:7 (4), 7:6 (2), 6:4. V tabuľke "géčka" skončili druhí za Kanaďanmi a musia si počkať na vývoj v tabuľke druhých tímov, z ktorej postúpia dve najlepšie družstvá.