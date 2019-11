DAVIS CUP: Domáci Španieli zdolali na úvod Rusov

Španielsky tenista Roberto Bautista Agut, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálový turnaj Davisovho pohára:



A-skupina:



Francúzsko - Japonsko 2:1



Jo-Wilfried Tsonga - Jasutaka Učijama 6:2, 6:1



Gael Monfils - Jošihito Nišioka 5:7, 2:6



Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut - Ben McLachlan, Učijama 6:7 (4), 6:4, 7:5





B-skupina:



Španielsko - Rusko 2:1



Roberto Bautista Agut - Andrej Rublev 6:3, 3:6, 6:7 (0)



Rafael Nadal - Karen Chačanov 6:4, 7:6 (5)



Marcel Granollers-Pujol, Feliciano Lopez - Karen Chačanov, Andrej Rublev 6:4, 7:6 (5)





C-skupina:



Argentína - Čile 3:0



Guido Pella - Nicolas Jarry 6:4, 6:3



Diego Schwartzman - Cristian Garin 6:2, 6:2



Maximo Gonzalez, Leonardo Mayer - Hans Podlipnik, Jarry 6:3, 7:5





D-skupina:



Austrália - Kolumbia 3:0



Nick Kyrgios - Alejandro Gonzalez 6:4, 6:4



Alex de Minaur - Daniel Elahi Galan 6:4, 6:3



John Peers, Jordan Thompson - Juan-Sebastian Cabal, Robert Farah 6:3, 3:6, 7:6 (6)





E-skupina:



Kazachstan - Holandsko 2:1



Michail Kukuškin - Botic van de Zandschulp 6:2, 6:2



Alexander Bublik - Robin Haase 5:7, 6:3, 6:7 (5)



Kukuškin, Bublik - Haase, Jean-Julien Rojer 6:4, 7:6 (2)



F-skupina:



USA - Kanada 0:2



Reilly Opelka - Vasek Pospisil 6:7 (5), 6:7 (7)



Taylor Fritz - Denis Shapovalov 6:7 (6), 3:6

Madrid 20. novembra (TASR) - Tenisti Argentíny rozhodli o svojom víťazstve v utorňajšom zápase C-skupiny finálového turnaja Davisovho pohára v Madride nad Čile už po dvojhrách. V nich triumfoval Guido Pella nad Nicolasom Jarrym 6:4, 6:3 a Diego Schwartzman zdolal Cristiana Garina dvakrát 6:2. Tretí bod pridali vo štvorhre.V A-skupine nakoniec triumfovali Francúzi nad Japonskom 2:1, keď rozhodla výhra dvojice Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut nad Benom McLachlanom a Jasutakom Učijamom v dramatických troch setoch 6:7 (4), 6:4 a 7:5. V E-skupine zdolal Kazachstan Holandsko 2:1.Ako prví si zabezpečili postup do štvrťfinále hráči Kanady, ktorí po triumfe nad Talianskom (2:1) rozhodli duel s USA už po dvojhrách (2:0).Vstup do turnaja vyšiel domácim tenistom, ktorí v B-skupine zdolali Rusov 2:1. Roberto Bautista Agut síce v úvodnom zápase prehral s Anrejom Rublevom 6:3, 3:6, 6:7 (0), no Rafael Nadal vyronval, keď zdolal Karena Chačanova 6:4, 7:6 (5). Rozhodujúci bod vybojovali Marcel Granollers-Pujol a Feliciano Lopez vo štvorhre proti Rublevovi s Chačanovom (6:4, 7:6 (5).